El actor mexicano Arturo Peniche anunció el fin de su matrimonio con Gaby Ortiz, durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, para su programa en YouTube, Casa de Mara.

El artista de 58 años explicó cómo la pandemia desatada por la COVID-19, impactó en su entorno familiar, terminando por resquebrajar la relación con su esposa, con quien lleva casado desde 1982.

“Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. […] Estuve muy angustiado durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio”, dice.

Arturo Peniche lleva 38 años casado con Gaby Ortiz de Peniche. Crédito: Instagram

En su relato, Arturo Peniche hace hincapié en como su ausencia durante el periodo de contingencia (él se encontraba grabando lejos de su hogar), lo hizo blanco de las recriminaciones de su esposa.

“Como yo no podía acercarme a la ciudad para no contagiarme provoqué malestar por supuestamente no haber estado, pero estuve un mes enterado e informado de lo que pasaba con mis familiares”

“Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca. Por eso tomé la decisión de quitarme de ahí. No la veo desde hace un mes y feria”, añadió.

Arturo Peniche y Gaby Ortiz se casaron en 1982 y tiene dos hijos: Brandon y Khiabet. Crédito: Instagram

¿Arturo Peniche se divorcia de Gaby Ortiz?

Si bien el galán de telenovelas indicó que su relación de 38 años con su esposa ha llegado a su fin, es categórico en afirmar que no firmara ningún acuerdo de divorcio, situación que el cataloga como ‘aceptar un fracaso’.

“No, voy a estar casado toda la vida. Yo no quiero fracasos en mi vida. A lo mejor ella quisiera divorciarse algún día pero no creo que se haga. Yo jamás me voy a divorciar. Pero tomé la decisión de quitarme, yo la tomé”, expresó.

