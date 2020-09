Sofía Loren, la italiana más universal del séptimo arte, escribió sus memorias en el año 2014, a puertas de cumplir 80 años. La famosa actriz que realizó decenas de películas en Hollywood se cansó de biografías no autorizadas y ella misma decidió contar la verdadera historia de su vida.

Con más de 80 cintas y dos Premios Óscar de la Academia, la diva del cine italiano abrió sus escritos contando pasajes de su humilde infancia, durante la Segunda Guerra Mundial.

La diva por excelencia del cine italiano cumple 86 años el 20 de setiembre del 2020. Foto: difusión

En un comunicado escrito, la celebridad del cine contó sus razones. “Al llegar a este importante cumpleaños he pensado que podía valer la pena poner las cosas en su sitio y contárselas al público directamente, sin filtros. Finalmente soy yo en primera persona la que cuenta mi vida”, reveló.

Su infancia sin la figura paternal

Sofía Loren nació en 1934 en Roma en un centro de madres adolescentes. Su padre, quien le dio el apellido Scicolone, se alejó cuando era pequeña. Hasta los 5 años, ella pensaba que su abuelo materno era su papá.

La madre de la actriz era una mujer muy hermosa. Había acariciado el sueño de tener una carrera artística, pero se desvaneció al convertirse en madre soltera y trabajar para sacar adelante a su familia.

En 2015 publicó un libro sobre sus memorias, contando hechos desconocidos de su carrera. Foto: Instagram de fans

Por dicho motivo, llevaba a la joven Sofía a pruebas y concursos de modelaje y actuación. Con 15 años participó en Miss Italia y a sus 16 visitó los estudios Cinecitta para ver si le daban un papel en la película Quo Vadis.

“Miraba con los ojos desorbitados a Robert Taylor y a Deborah Kerr. Solo poder respirar su mismo aire me parecía un sueño”, mencionó en su relato.

No obstante, ese día sufrió un dolor tremendo al conocer a la pareja de su papá. “Yo era poco más que una niña y no me interesaban las intrigas de los mayores. ¿Y para qué quería yo un apellido sin el afecto del hombre que lo llevaba? Había crecido sin él, y nada en el mundo me lo podía devolver”, agregó.

En sus escritos contó que a veces no podía comer por la ausencia de dinero. Según una confesión publicada en una biografía autorizada, se tragaba los huesos de los albaricoques para tratar de llenar como fuera la barriga y engañar así al hambre.

Sofía Loren cumple 86 años el 20 de setiembre del 2020. Foto: difusión

Su vida con Carlo Ponti

El 9 de abril de 1962 se llevó el Óscar a mejor actriz por la película Dos mujeres, de Vittorio De Sica ‘La Ciocciaria’. El actor británico Cary Grant la llamó para decirle que había ganado.

Él le propuso matrimonio, pero lo rechazó. “Tuve mis dudas, pero yo ya aspiraba a crear una familia con Carlo Ponti, con quien entonces mantenía una relación secreta”, contó Loren en una entrevista.

Y tal como lo pensó, se casó con el productor y formaron una familia, pese a que en dos ocasiones perdió al hijo que esperaba. Según confesó, ella le llevaba 22 años de diferencia, pero la trataba con delicadeza; por eso dijo en algún momento que fue el padre que nunca tuvo.

Sin embargo, su relación estaba marcada por los intentos de formalización, pues en Italia, durante esa época, no existían los divorcios. Como se recuerda, Ponty tenía una relación anterior y dos hijos fruto de ello.

No obstante, en 1966 lograron convertirse en marido y mujer, en una ceremonia civil celebrada en París. Para poder concretar la unión, el productor se vio obligado a obtener la ciudadanía francesa.

Sofía Loren abrazando a Carlo Ponti. Foto: difusión/Memorias

Sus incidentes con actores famosos

En una parte de sus memorias escribió sobre la anécdota que tuvo con Marlon Brando, pues no aguantó y le contestó con autoridad cuando este intentó hacerle tocamientos indebidos.

“Le miré y con calma, mucha calma, le solté: ‘Ni se te ocurra. No tienes ni idea de cómo puedo reaccionar: debes tenerme miedo’”, le dijo.

Así también, por protagonizar 12 películas con Marcello Mastroianni, la gente le preguntaba si ambos mantenían una relación. Sin embargo, Sofía Loren siempre dejó en claro que el amor de su vida era Ponty, por lo que les respondía con un rotundo “no”.

Sofía Loren y Marlon Brando. Foto: AFP

