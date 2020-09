Kunno tras regresar a las redes sociales: “Pido perdón, agradezco y sepan que evolucioné”

Este domingo 20 de setiembre, el influencer y personalidad de TikTok, Kunno, publicó en Instagram una reflexión que gira alrededor de la polémica en que se vio envuelto por el alto costo de los saludos que enviaban a través de la plataforma Hola fan!

“Renací. Aunque fue poco tiempo, para mí fue suficiente”, inicia Guillermo Kunno (nombre real del mexicano) refiriéndose al anuncio que hizo tres días atrás en el que informó que se retiraba de las redes sociales.

Según comentó, ese breve periodo lo utilizó para reflexionar y encontrar un objetivo a su vida: “Conecte conmigo. Reencontré mi propósito: brillar y ayudar a otros a salir de la oscuridad”.

20.9.2020. Post de 'Daddy Kunno' explicando su nueva perspectiva de vida. Crédito: captura IG

En esa línea, Kunno escribió en sus historias de Instagram: “Regrese a brillar más que nunca. Seré quien nací para ser un ser de luz”.

20.9.2020. Mensaje de 'Papi Kunno' en sus historias de Instagram. Crédito: captura IG

De igual forma, Kunno continuó su post con un mea culpa después de haber perdido más de un millón de sus seguidores por el escándalo de Hola fan!

“Me desvié. Me equivoqué. Y aunque sé que no muchos me perdonarán ni que estarán de acuerdo con lo que hago, digo y soy, pido perdón, agradezco y sepan que evolucione”, aseguró.

El influencer nacido el 8 de mayo del 2020 finalizó su post no sin antes enviar un agradecimiento a los 2,8 millones de seguidores que aún posee en Instagram y los 14.1 millones que todavía lo siguen en TikTok.

“Gracias por su incondicional amor y apoyo en todo”, dice Kunno.

Kunno, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.