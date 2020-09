¡Se divierten juntos! Rodrigo González sorprendió a todos sus seguidores al presentar a Giuseppe Benignini en Amor y Fuego el viernes 18 de setiembre.

A través de sus redes sociales, el popular ‘Peluchín’ compartió un curioso video de TikTok que realizó al lado del novio de Michelle Soifer y divirtió a más de uno con sus peculiares pasos de baile.

Sobre el clip, el presentador del programa de Willax escribió: “La Michi me lo presta”, en alusión al conocido ‘Principito’.

Cabe señalar que Benignini estuvo presente en el programa de entretenimiento para hablar sobre su relación con la integrante de Esto es guerra. Durante la entrevista, explicó el motivo por el cual grabó hace unas semanas un video donde aparece llorando, que dio a entender que su relación con Soifer había llegado a su fin.

“Mi papá está mal de salud y me dio mucha nostalgia no tenerlo cerca. Era una canción del grupo Tercer Cielo, ‘Yo te extrañaré’, y no lo veo hace siete años. Yo salí (de Venezuela) muy joven de mi país y desde entonces no lo he visto nunca más. Él no ha venido, estuvo en Londres y se volvió a Venezuela. Ahora es mucho más difícil volver a mi país, aquí estoy solo”, reveló a Rodrigo González y Gigi Mitre.

