Query George: el cantante peruano descubierto por Sergio George que radica en New York

El reconocido productor Sergio George no solo tiene entre sus talentos peruanos a Yahaira Plasencia y Amy G, sino también al joven cantante Query George, quien es integrante del grupo musical de salsa y reggae DLG.

La agrupación es dirigida por el músico estadounidense. Pero todo comenzó hace quince años cuando Enrique González, nombre verdadero del salsero, contactó al productor y le demostró su talento a través de un video enviado desde una cabina de internet. “Le escribí: “Por favor señor, escúchame cantar””, relató.

El cantante peruano descubierto por Sergio George que radica en New York. Foto: Instagram Query George

De San Martín de Porres a New York. Según cuenta el artista peruano, Sergio George aceptó ayudarlo y le pidió que tenga paciencia. Luego, se le presentó la oportunidad de radicar en Estados Unidos, donde hace presentaciones en locales de salsa.

“Una voz muy aguda, parecía como un muchacho americano que no hablaba mucho el español (...) En su vida no toma un ‘no’. Una persona así me gustaría que ganara, es un ganador”, expresó Sergio George durante una entrevista para Magaly TV La firme.

Query George lamentó no poder llevar a su familia a Estados Unidos. “Es duro estar solo. Extraño a mi madre, a mi hijo. Me duele mucho no poder tener aún la economía suficiente para ayudarlos”, comentó el joven intérprete.

Foto: Instagram Query George

Incluso, en uno de los videos del programa de Magaly Medina se observa que el peruano forma parte de los coros de Tito Nieves.

Cabe destacar que el salsero Query George regresó hace unos meses a Perú, pero hasta el momento no ha podido volver a Estados Unidos, debido a que los vuelos internacionales están suspendidos por la pandemia.

