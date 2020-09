Nicola Porcella se ubica entre los mejores competidores en la final de Guerreros 2020

¡Lo logró! Nicola Porcella está emocionado por haber tenido una buena participación en Guerreros 2020.

El jueves 17 de setiembre fue la gran final de la temporada del reality de Televisa y el popular ‘Capi’ quedó en el cuadro de honor del programa mexicano.

En sus redes sociales, el modelo compartió una imagen donde muestra el ranking de desempeño de los competidores con más victorias y menos derrotas durante todo el tiempo de batalla, siendo el peruano considerado en el top como el único León en la lista de ganadores.

“A pesar de la lesión me da alegría haber podido quedar entre los 10 mejores de toda la competencia junto a tan grandes atletas”, escribió Porcella sobre la imagen que publicó en una de sus historias de Instagram.

El también actor consiguió 54% de victorias y 46% de derrotas desde su llegada al país azteca, y logró ser uno de los favoritos del programa y el quinto hombre con más juegos ganados de las 14 ediciones de Guerreros 2020.

Nicola Porcella ha manifestado en varias oportunidades que ser parte de dicho reality es uno de los mayores logros que ha conseguido en su carrera televisiva. Asimismo, agradeció a quienes le dieron la oportunidad de darse a conocer en México.

“Hoy (17 de setiembre) termina este recorrido y con el corazón lleno de alegría solo me queda dar las gracias a todas las personas que conocí, que me abrieron las puertas en un país desconocido para mí y me enseñaron su hermosa cultura. Gracias México por recibirme con tanto cariño, por confiar en mí. Gracias a mis compañeros por todas las enseñanzas y por su amistad. Gracias a mis productoras por creer en mí, por apoyarme, por darme la mano”, expresó en su cuenta de Instagram.

