Mayella Lloclla: “El acoso puede truncar una carrera”

Mayella Lloclla dejó proyectos en teatro y televisión por la pandemia y tiene como estreno pendiente ‘Un mundo para Julius’. “Íbamos a ir a Venecia”, dice sobre la adaptación de la novela de Bryce Echenique. A la versátil actriz la veremos hoy y mañana en ‘El amor viaja lento’, la obra virtual que dirige la argentina María Paula del Olmo (disponible en tevi.live). Pero también utilizó las plataformas para solidarizarse con las víctimas de acoso.

PUEDES VER Fiscalía inicia investigación preliminar a youtuber Andynsane por presunto acoso sexual contra menores

Ves con bastante optimismo el formato virtual, ¿no?

Sí, ha sido alentador saber que había gente que nunca había pisado el teatro. Después de la obra nos decían: ‘las obras solo las hacen en Lima’. Es impresionante cómo puede trascender, me quedé fascinada. Esta es una nueva forma de contar historias.

De otro lado, has sido una de las pocas actrices que se pronunció sobre el acoso.

Es que cuando tenía 12 años, tomaba el micro sola y me iba a los ensayos. Una vez subió un señor con maletín, estaba parado a mi lado y me mostró su genital. Yo era una chibola que pensaba que era aguerrida, pero me quedé muda. Entonces, sé que hay mucha gente que pasa por situaciones así o peores y esto no debería existir.

Lo peligroso también es normalizarlo.

Sí y cuando uno comenta algo, el hombre empieza a decir: “exageradas”,"feminazis", ¿no? Hasta nosotras no nos damos cuenta porque hemos crecido en este patriarcado. Debemos decir: “basta, esto no puede seguir, no es normal”.

¿Has sufrido acoso en el ambiente de creación?

Gracias a Dios tuve muy buenos directores. Siempre han estado al lado de una asistenta y ha habido esa tranquilidad y confianza. El director ni siquiera ha tenido (sonríe) la dicha de poner su mano en mi hombro. Me da mucha lástima escuchar todos esos testimonios ahora. Respetaba mucho a Frank Pérez-Garland y creo que él también a mí. Conozco a gente y a la productora Norma Velásquez, que es una de las víctimas, inició siendo productora cuando yo empezaba a hacer películas. Es muy trabajadora, muy capaz. Yo le creo.

En general se cuestionó el ‘espíritu de cuerpo’, eso de que “es mi amigo o trabajo con él, no opino”. ¿No es inválido defender desde lo personal?

Por supuesto. Además, yo había trabajado con su esposa en “El vientre”. Y a veces las mujeres que salen a defender a alguien... contigo puede ser la persona más gentil o hasta su cara te puede transmitir dulzura, pero eso no significa que no tenga un alma perversa. Uno no puede poner las manos al fuego por nadie. No podemos estar defendiendo algo que no sabemos.

PUEDES VER Ministerio de la Mujer anuncia acciones tras denuncias de acoso contra Frank Pérez Garland

En ‘Dos besos’ eres una actriz de provincia que llega sola a Lima, trabaja en teatros pequeños y el profesor que admira intenta sacar ventaja de esa vulnerabilidad. ¿Qué es lo peor en ese escenario?

¡Uf! Si (a una actriz) le pasa esto, si la acosan, puede truncarlo todo, una carrera. Piensa que no es capaz, que no sirve y que solamente la van a utilizar: “como me di cuenta y no quiero seguir con eso, me quitaron el personaje. Ahora qué hago”. Si no tienen algún apoyo sólido, creo que va a ser difícil que salgan adelante, sobre todo si son jovencitas y vulnerables. Por eso es importante que hablemos de este tema. Tú no has hecho nada malo, ellos han abusado de ti y hay que comunicarlo.

¿A partir de las denuncias puede cambiar la escena local?

Sí. Hay más directoras y escritoras que están alzando su voz, denunciando a través de su arte y se están haciendo más conocidas a través de estas plataformas (virtuales), ya que los teatros estaban copados con los directores de siempre. Debemos revalorizar el potencial que tenemos y salir adelante sin la necesidad de estar detrás de un hombre.

Actores y actrices, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.