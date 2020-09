How I met your mother: ¿qué pasó con los actores de la popular serie a 15 años de su estreno?

How I met your mother, una de las series más populares de los últimos años, cumple 15 años desde su ingreso a las pantallas de televisión. La recordada producción, que incluso fue comparada con Friends, se ganó el cariño de los televidentes con la historia de Ted Mosby y sus desventuras para encontrar al amor de su vida.

El programa creado por Carter Bays y Craig Thomas se estrenó el 19 de septiembre del 2005, la cual lanzó a la fama a sus protagonistas Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris y Alyson Hannigan. Pero, ¿qué pasó con los actores tras el fin de la serie? En esta nota te lo contamos.

Josh Radnor

El protagonista de How I met your mother ganó notoriedad al liderar el elenco. Antes de interpretar al arquitecto Ted Mosby había participado en una obra de Broadway y en pequeños papeles de la industria.

Tras el fin de la serie diversificó su carrera y se desempeñó también como productor, director y cantante. Entre los trabajos que realizó se encuentra Mercy Street, donde interpretó al protagonista Dr. Foster. Además apareció como invitado en un episodio de Grey’s Anatomy.

Asimismo, Josh Radnor Ganó un premio en Sundance Film Festival Audience Award por la película Happythankyoumoreplease, la cual dirigió y escribió. Actualmente reside en Los Angeles.

Jason Segel

El actor que encarnó al intrépido Marshall Eriksen es uno de los que más experiencia tuvo al momento de ser elegido para el papel. Para el 2005, cuando How I met your mother llegó a la televisión, ya había participado en más de 10 producciones. Una de ellas es la serie de culto Freaks and geeks.

En el 2014 publicó una serie de novelas para jóvenes, inspiradas en una historia que creó durante su juventud. Un año después recibió muy buenos comentarios de las críticas por su papel de David Foster Wallace en The end of the tour, una película independiente.

Jason Segel estrenó Dispatches from Elsewhere, drama que él mismo creó y protagonizó, en marzo del 2020.

Cobie Smulders

Robin Scherbatsky es probablemente uno de los personajes más queridos de How I met your mother. La actriz que le dio vida a la reportera canadiense inició su carrera en el modelaje, pero gracias a su talento rápidamente se abrió paso en la industria del espectáculo.

Jacoba ‘Cobie’ Smulders había participado en Smallville y The L word cuando le ofrecieron encarnar al primer interés amoroso de Ted Mosby en la comedia y desde entonces ha brillado con luz propia.

Aunque ha protagonizado diversas películas y producciones de Hollywood, es conocida por interpretar a la agente Maria Hill en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Actualmente vive en California junto a su esposo Taram Killam y sus dos hijas. En el año 2019 reveló que se encuentra en remisión luego de atravesar varias operaciones para curar el cáncer de ovarios que le detectaron cuando aún era parte del elenco de HIMYM.

Neil Patrick Harris

El artista ya era toda una estrella cuando se unió al equipo de How I met your mother. Neil Patrick Harris fue una estrella infantil reconocida por su protagónico en la serie ‘Doogie Howser, M.D.’, donde interpretó el papel de un adolescente prodigio en medicina.

Sin embargo, su interpretación de Barney Stinson no solo le otorgó la victoria en diversos festivales y ceremonias de premiación. También ha sido catalogado como uno de los mejores ‘showman’ de la historia.

En 2009 fue el anfitrión de los premios Tony y también realizó el número de apertura en los premios Oscar. Además cuenta con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En la actualidad está casado con el actor David Burtka y tiene mellizos: Gideon y Harper, nacidos en el 2010.

Alyson Hannigan

Alyson Lee Hannigan es una actriz que se hizo conocida por sus papeles en Buffy, la cazavampiros, la saga de American Pie y por interpretar a Lily Aldrin en How I met your mother.

Tras integrar el elenco por 9 temporadas, la artista de 46 años participó en diversas películas y pequeños shows como Do you take this man y You Might be the killer. Actualmente se encuentra enfocada en su familia y comparte su día a día en redes sociales.

Cristin Millioti

Aunque su imagen no apareció sino hasta la octava temporada de la comedia, fue nombrada durante toda la serie. Cristin Milioti fue la encargada de llevar a la vida el papel de Tracy McConnel, con quien finalmente Ted Mosby contrae matrimonio.

Su carrera se enfocó principalmente en musicales de Broadway y tras el éxito de How I met your mother logró obtener un papel en la reconocida serie Black Mirror de Netlifx, al protagonizar el episodio ‘USS Callister’.

En el año 2012 ganó un Grammy al mejor álbum de teatro musical por su trabajo en Once.

