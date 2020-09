Cardi B revela los motivos de su divorcio con Offset y descarta rumores de infidelidad

Cardi B le pidió el divorcio a Offset después de tres años de matrimonio. La noticia generó una serie de rumores en las redes sociales que indicaban que el cantante de hip hop le fue infiel a la famosa cantante.

La estadounidense decidió aclarar las especulaciones y reveló los motivos de su separación a través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, agradeció a sus fans por el apoyo y todo “el amor y las oraciones” que le han brindado. Sin embargo, aclaró que no los necesita debido a que ella se encuentra muy bien pese a la ruptura amorosa. “Quería que todos supieran que no he derramado ni una lágrima”, aseveró.

Según Cardi B, le pidió el divorcio a Offset debido a que se enfrentaban en continuas discusiones y sentía que él le ocultaba cosas, todo ello terminó por desgastar la relación.

“Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme [...] No pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo un hijo con este hombre, tengo un hogar con este hombre... a veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación. Te cansas a veces y antes de que pase algo te vas”, expresó.

Además, mencionó que cuando las malas actitudes de Offset llegaban a la prensa, ella se sentía muy triste. “Cada vez que este tipo ha estado tan loco, tan jodido y llega a los medios, siempre estuve llorando”, comentó.

Belcalis Almánzar, nombre verdadero de Cardi B, descartó que Offset le haya traicionado con otra mujer. “Esta vez, no estaba llorando. ¿Quieres saber por qué? La razón de mi divorcio no es porque me haya engañado. Esa es una maldita mentira total”, afirmó la rapera, de 27 años de edad.

Cabe destacar que el divorcio fue solicitado por la joven intérprete en una corte de Atlanta, Georgia. La expareja tiene una hija de dos años.

