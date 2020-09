Andrés Hurtado sobre su lucha contra la COVID-19: “Fue durísimo, se te viene el mundo encima”

Andrés Hurtado contó cómo fue su experiencia tras dar positivo al coronavirus. El conductor de televisión fue dado de alta y se encuentra recuperado, pero lejos de la pantalla chica.

Cuando se enteró que había contraído la COVID-19, el presentador de Porque hoy es sábado con Andrés confesó que se sintió muy triste. “Al principio fue durísimo, se te viene el mundo encima”, expresó en una entrevista para El Popular.

Andrés Hurtado contó cómo fue su experiencia tras dar positivo al coronavirus. Foto: Instagram Andrés Hurtado

Las altas cifras de muertes por coronavirus lo preocupó mucho. “Yo de inmediato me puse en manos de los mejores médicos. Seguí al pie de la letra sus instrucciones”, agregó.

Sin embargo, Andrés Hurtado no perdió la fe en Dios y ahora siente que “él le ha dado una oportunidad”. “La fe fue lo que me hizo aferrarme con todo a la vida. También pensaba en mis hijas hermosas, mis amigos y ese público tan amoroso que me llenó de hermosos mensajes”, declaró la figura de Panamericana TV.

Andrés Hurtado. Foto: Instagram

Sobre su regreso a la televisión, reveló que se encuentra preparándose para su reencuentro con el público. “La próxima semana de todas maneras, totalmente recuperado. Debo cumplir el total de la cuarentena como recomiendan los especialistas”, finalizó.

