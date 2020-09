Xoana González revela la fecha prevista para su boda con Javier González

La modelo Xoana González y su pareja Javier González se preparan para contraer matrimonio a poco tiempo de cumplir un año de relación amorosa.

La argentina aseguró que se encuentra nerviosa, debido a que solo faltan dos meses para casarse. “Ando nerviosa, me como las uñas... estoy de un lado a otro con eso de la burocracia de los papeles, yendo al Reniec, al Registro Civil, te piden veinte mil cosas", expresó en entrevista para Trome.

La modelo se casará con Javier González en noviembre. Foto: Instagram Xoana González

Xoana González desea convertirse en esposa antes de ser madre. "Me gustaría que mis hijos nazcan dentro del matrimonio”, señaló la modelo.

Luego, reveló la fecha prevista para su boda con el empresario Javier González. “Todavía no nos dan la fecha exacta, pero estimamos que sea entre el 14 y 16 de noviembre. Pero de que me caso, me caso”, agregó.

Xoana González asegura que se casa este año. Foto: Instagram Xoana González

Sobre las otras figuras de la farándula peruana que también se casan pese a la pandemia, la argentina se mostró feliz y se refirió a Karla Tarazona, quien mostró su anillo de compromiso tras darse una nueva oportunidad en el amor.

“En el caso de Karla, pues me da mucho gusto porque ella ha sufrido muchísimo en los últimos años y merece un buen hombre, un compañero que la haga feliz”, manifestó.

Además, afirmó que la cuarentena ha fortalecido su relación amorosa con Javier González debido a la convivencia. “En nuestro caso, la cuarentena ha sido un regalo porque nos unió y me di cuenta de que quiero estar toda mi vida con ‘Javi’”, finalizó.

