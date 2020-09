Ozuna revela el motivo del fin de su amistad con Anuel AA: “Hay cosas que han lastimado el sentimiento”

Los reguetoneros Ozuna y Anuel AA eran grandes amigos desde hace tres años cuando empezaron a hacer colaboraciones musicales. Ambos se convirtieron en unos de los cantantes puertorriqueños más reconocidos del género urbano.

Sin embargo, en las últimas semanas se informó que existía un distanciamiento entre ellos. Esto fue confirmado por el intérprete de “Caramelo” durante una entrevista para Alofoke Radio Show.

Ozuna revela el motivo del fin de su amistad con Anuel AA. Foto: Instagram Ozuna

Ozuna reconoció que tuvo fuertes discrepancias con el novio de Karol G. “Siendo claro, realmente... Nos hemos tomado ahora mismo nuestra esquina cada cual”, expresó el cantante.

La amistad se rompió tras las diferencias personales. “Primero, no hemos tenido la mejor comunicación. Segundo, porque hay cosas personales entre Anuel AA y yo que no nos han gustado en uno con el otro, y han lastimado lo que es el sentimiento”, agregó el reguetonero.

Los reguetoneros Ozuna y Anuel AA eran grandes amigos desde hace tres años cuando empezaron a hacer colaboraciones musicales. Foto: Instagram Ozuna

Ozuna aseguró que Anuel AA tuvo un mala percepción de él. “Son muchas cosas que no se pueden juzgar, me pasa con Anuel, me pasa con muchas personas, piensan unas cosas de uno y yo no puedo juzgarlos por eso”, sentenció.

Pese a que la amistad llegó a su fin, el intérprete de “Enemigos ocultos” aseguró que siempre le tendrá aprecio a su colega. “Creo que Anuel y yo no estamos en el mejor momento de la comunicación. Pero existe un cariño y respeto que nunca va a morir”, mencionó.

Ozuna aseguró que Anuel AA tuvo un mala percepción de él. Foto: Instagram Anuel AA

Sobre una posible reconciliación donde ambos limen asperezas, Ozuna negó que esta sea una posibilidad cercana. “Todavía no ha nacido el querer sentarnos a hablar, cuando tenga que pasar, pasará”, finalizó el famoso artista.

