Kim Kardashian cerró sus redes sociales a modo de protesta contra Facebook e Instagram

Kim Kardashian decidió unirse a un boicot masivo contra Facebook y las demás plataformas sociales que integran la compañía con el fin de protestar contra las normativas que permiten promover el odio y la violencia.

La estrella de Keeping up with the Kardashians congeló su cuenta de Instagram y Facebook el último 16 de septiembre y explicó las razones que la llevaron a tomar la decisión de apoyar al movimiento Stop Hate For Profit.

“Amo poder conectarme con ustedes directamente, pero no puedo sentarme y quedarme callada cuando estas plataformas continúan tolerando el odio, propaganda y desinformación, creadas por grupos que buscan dividir a Estados Unidos”, expuso a través de Twitter.

La empresaria afirmó que no puede quedarse callada ante la permisividad de Facebook e Instagram con la desinformación. | Foto: Captura Twitter.

Kim Kardashian también hizo lo mismo con las cuentas oficiales de sus empresas, tales como Skims, KK Beauty y KKW Fragance. Del mismo modo, alentó a sus seguidores a unirse a la campaña.

La esposa de Kanye West no fue la única que llevó a cabo esta acción de protesta contra las plataformas sociales que integran el imperio de Mark Zuckerberg. Otros influyentes artistas como Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Jennifer Lawrence y Ashton Kutcher se unieron al boicot virtual.

Cabe resaltar que la mencionada campaña se organizó en el mes de junio, luego del asesinato de George Floyd. Desde entonces, diversas organizaciones multinacionales comunicaron que dejarían de invertir en publicidad de Facebook e Instagram.

Kim Kardashian, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.