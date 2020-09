Jhovan Tomasevich sobre el streaming: “Hoy puedes saber cuánta gente te escucha en Tokio”

La banda nacional Zen ha decidido “apostarlo todo” con el videoclip de ‘Confusión’ bajo la dirección Percy Céspedez, con quien trabajaron los videos nominados a los MTV a inicios del 2000. Entre presentaciones virtuales (mañana tendrán un show vía Joinnus Live), la banda revelará una nueva canción de su nuevo EP. “Por el momento los show online son la mejor opción”, respondió por e-mail Jhovan Tomasevich.

-¿Desde cuando tienen listo el nuevo EP?

Estaba planeado estrenarse a mediados de abril, pero la pandemia nos agarró con algunos detalles sin terminar... Nuestro plan es lanzarlo por singles, cada mes y medio la gente tendrá una canción nueva con versiones oficiales, acústicas, colaboraciones... Este plan no ha cambiado en nada al plan original.

- En sus redes sociales están compartiendo anécdotas como su paso por los MTV. ¿Cómo ha cambiado la industria en 17 años?

Ha cambiado mucho. Para empezar, ahora tenemos información de quiénes y de dónde nos escuchan y así podemos segmentar y dirigir mejor nuestras estrategias. Nos toca ser más rápidos. Además, aprovechamos el encierro para contar muchas historias alrededor de la música y la banda. Eso ha generado mas cercanía con los fans que nos siguen desde el inicio y quienes recién nos descubren.

- ¿Los conciertos virtuales permanecerán como una opción de reinventarse -y de internacionalización - o los ves como “salvavidas” por la emergencia ?

Yo creo que se abre una puerta que no teníamos a la vista. Pero una vez que todo esto pase puede convertirse en una gran alternativa para quienes tengan público lejano y que por cuestiones logísticas sea muy difícil llegar. Es decir: ahora puedes saber cuánta gente te está escuchando en Tokio y tal vez sean 300 personas, pensar en una gira es una locura porque irías a pierde. Pienso tal vez en personas con alguna discapacidad que les impida moverse en multitudes, o simplemente gente que prefiere verte desde la comodidad de su casa. Pero tienes que hacerlos sentir parte de tu show, sino no tiene gracia. Esa es la tarea.

-Los músicos nacionales siempre cuestionaron la poca oportunidad que les daban las radios para presentar sus nuevos temas ¿En qué sentido la crisis podría ayudar a replantear?

Lo de las radios es un tema que se viene arrastrando desde hace años, ahora ellas están en problemas porque la gente seguirá migrando para escuchar lo que quieren en el momento que les de la gana en Internet. Ahora están más preocupadas en mover hashtags en redes para llamar la atención de los oyentes; la música ya no les es un ‘gancho’ porque no tienen la exclusividad. Ahora un artista estrena primero en Facebook o Youtube. Nadie la tiene fácil, ni los medios ni los artistas. Pero eso no significa que esta todo acabado y que cerramos todo y nos vamos. Podemos abrir un camino donde nos pongamos de acuerdo en generar algo que traiga beneficio para todos. Es cuestión de ingeniarse.

-Algunos otros artistas apoyaron a Pelo Madueño cuando cuestionó con dureza el trabajo de la Apdayc ¿Cómo dirías que se ha manejado durante la crisis la asociación?

Para nosotros, el tema de las regalías es muy importante y en cada gremio (Apdayc /Soniem / Unimpro) llevamos las cosas ordenadas, no hemos tenido problemas hasta ahora, aunque estas también se ven afectadas porque los ingresos más fuertes son por los shows en vivo. Siempre hay cosas por mejorar. Pero entiendo también que cada músico es un mundo aparte y hay que revisar cada caso al detalle para que este se pueda desarrollar de la mejor manera.

- Jammin ha sido una opción para que los músicos puedan tener espacio en la TV. ¿Qué planes tienen?

Movistar Música dejó de grabar (Jammin) en diciembre del 2019. Estuvimos en contacto con el canal y se postergó la temporada de verano, luego vino la pandemia y no hemos sabido más. Todos los streamings y presentaciones online ahora son necesarias y eso lo veníamos haciendo desde ya hace casi 4 años.