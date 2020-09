Guerreros 2020: Cobras ganaron la temporada entre alegrías y lesiones

Ganaron las Cobras. La primera temporada de Guerreros 2020 finalizó el último jueves 17 de setiembre en medio de lesiones y polémicas entre sus integrantes.

El episodio número 50 se llevó a cabo con desafíos definitivos en los que salió triunfante el equipo liderado por Macky González.

'Leones' y 'Cobras' en la final de Guerreros 2020. Foto: Twitter

El resultado final se definió con un circuito de relevos, donde dos concursantes resultaron lesionadas: Ella Bucio y Reno Rojas.

La primera sufrió un resbalón, desde una gran altura, al brincar entre dos automóviles y se golpeó duramente el abdomen. Inmediatamente fue auxiliada por los paramédicos, quienes posteriormente aclararon que su lesión no pasó a mayores.

Ella sufre fuerte golpe en Guerreros 2020. Foto: Twitter.

La segunda que también requirió atención médica fue Reno Rojas. La ‘Leona’ cayó desde un puente de postes y se golpeó el rostro.

La joven fue trasladada de emergencia a un centro de salud para su intervención. Al finalizar la emisión, la productora Magda Rodríguez se pronunció sobre el incidente.

“Reno se fue al hospital, está bien y está consciente. Se pegó con su rodilla al momento que cayó, fue rodilla contra nariz y esta es muy escandalosa. Esperamos que no la tenga partida y la tengamos que operar. Me dijeron que era importante llevarla en ambulancia al hospital porque a veces no es necesario operarse. Es una niña maravillosa e hizo un gran trabajo”, dijo la también realizadora de Hoy.

Junto al ansiado trofeo, los ganadores se llevaron 2 millones de pesos. Mientras que, el equipo de los Leones no se quedó con las manos vacías, ya que recibió 240.000 pesos.

