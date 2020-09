Christian Domínguez sobre supuesto embarazo de Pamela Franco: “Sería tan deseado”

Christian Domínguez despejó dudas sobre el supuesto embarazo de Pamela Franco durante una entrevista con En boca de todos. A pesar de todos los detalles que se han puesto en evidencia de las redes sociales, no confirmó la noticia.

El ahora empresario chifero aseguró que no puede difundir la gestación de la bailarina debido a que no se han realizado un examen.

“Yo no he querido hacer la prueba porque en alguna oportunidad hemos tenido la emoción y al final no era (un bebé)”, dijo el cumbiambero en el programa de América Televisión.

Christian Domínguez

Luego de escuchar sus declaraciones, Tula Rodríguez notó el rostro del invitado y preguntó: “Tu ya morirías porque sea positivo esa prueba, ¿no? Ya quieres volver a ser papá por tercera vez”.

Christian Domínguez no pudo evitar sonreír ante la pregunta de la conductora y reveló que le encantaría tener un bebé con Pamela Franco. Además, recalcó que podría tener una oportunidad para mejorar en su labor de padre.

“Mira, ambos nos derretiríamos porque lo hemos deseado tanto. Sería tan deseado, tan amado, tan cuidado por ambas familias. Yo sé que voy a babear y que voy a aprovechar todo lo que no he aprovechado a mis hijos anteriores (...) Quiero ser mejor papá en todo sentido”, aseguró el integrante de la Gran Orquesta Internacional.

Finalmente, Christian Domínguez indicó que, de dar positivo la prueba de embarazo, dará la noticia en exclusiva durante la emisión de En boca de todos.

Christian Domínguez, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.