Brad Pitt y Jennifer Aniston protagonizan romántica escena virtual: “¿Cómo estás, cariño?”

Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron parte de un evento que consistía en la lectura de un guión de la famosa película Fast Times en Ridgemont High, organizado por la ONG del actor Sean Penn.

La pareja de exesposos aparecieron juntos en escena después de 19 años, cuando ambos compartieron un capítulo en Friends, la serie donde la actriz era protagonista.

El evento se realizó a través de la plataforma Zoom y se transmitió por la cuenta de Facebook de la organización benéfica CORE. Allí, también participaron grandes estrellas del cine como Morgan Freeman, Julia Roberts, Shia LeBeouf, John Legend y Ray Liotta.

Brad Pitt y Jennifer Aniston iniciaron la romántica escena con una peculiar conversación. Él empezó diciendo: “Hola Aniston”, a lo que la protagonista de Friends respondió: “Hola Pitt”. Luego el actor preguntó: “¿Cómo te va?” y ella respondió: "“Bien cariño, ¿cómo estás?”.

Jennifer Aniston interpretó a Linda Barret mientras que Pitt encarnó a Brad Hamilton. En un momento, ella bajo el papel del personaje le dice a su expareja: “Hola Brad. Sabes lo guapo que siempre pensé que eras. Creo que eres muy sexy. ¿Vendrías conmigo?”

El comentario desató las risas de los presentes e incluso la del mismo protagonista de Once Upon a Time in Hollywood. El evento virtual logró reunir más de 40.000 espectadores y 50.000 dólares para la organización de Sean Penn, que se encuentra en la primera línea de la lucha contra la COVID-19.

Brad Pitt y Jennifer Aniston se divorciaron en 2005. En enero de este año, los exesposos tuvieron un polémico acercamiento tras los bastidores de los premios Screen Actors Guild Awards, donde fueron captados dándose un cariñoso saludo.

