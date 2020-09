Andrea Legarreta a Nicola Porcella tras fin de Guerreros 2020: “Terminaste siendo uno de los consentidos”

El programa mexicano de competencia Guerreros 2020 llegó a su final el pasado jueves 17 de setiembre y la participación de Nicola Porcella fue destacada durante la temporada. Pese a su éxito, el modelo anunció su regreso al Perú para reencontrarse con su familia. Además, no hay confirmación de una segunda temporada del reality.

El popular 'capitán histórico" tuvo amistad con varias estrellas aztecas, una de ellas es la actriz y presentadora Andrea Legarreta, quien escribió un cariñoso mensaje de despedida para el integrante de los ‘leones’.

Nicola Porcella de despide de México y Andrea Legarreta le dedica un cariñoso mensaje | FOTO: Instagram @nicolaporcella12

“¡Al principio me hacías enojar! Terminaste siendo uno de los consentidos de la familia. Éxitos en lo que te traiga la vida”, escribió la figura del programa Hoy, en la sección de comentarios de un post de Nicola Porcella en Instagram.

Nicola Porcella regresaría al Perú tras finalizar la primera temporada de Guerreros 2020 | FOTO: instagram

“Viajar a México y entrar a Televisa es uno de los mayores logros en mi carrera. Hoy termina este recorrido y con el corazón lleno de alegría solo me queda dar las gracias a todas las personas que conocí, que me abrieron las puertas en un país desconocido para mí y me enseñaron su hermosa cultura”, expresó Nicola Porcella en la red social.

Nicola Porcella descarta retornar a Esto es guerra. FOTO: Instagram.

Nicola Porcella descarta retornar a Esta es guerra porque su prioridad es quedarse en México para Guerreros 2020

El famoso de 32 años se mostró agradecido con sus fans mexicanos y peruanos, quienes se mantienen al tanto de su día a día y suelen apoyarlo con halagadores mensajes. “Gracias México por recibirme con tanto cariño; por confiar en mi, gracias a mis compañeros por todas las enseñanzas y su amistad (...) Gracias a mi Perú, por alentarme desde el otro lado de la pantalla, como lo han hecho estos últimos 8 años. Sin ustedes, no estaría parado aquí el día de hoy ¡Infinitas gracias!”, añadió.

