Toño Jáuregui sobre Libido: “Es un sueño en el aire el posible reencuentro” [VIDEO]

Toño Jáuregui vuelve a su faceta como solista con la canción “Dosis de rencor”. Esta vez, el reconocido músico peruano deja de lado a Libido para enfocarse en entregar composiciones a sus seguidores en medio de la pandemia.

Justamente, “Dosis de rencor” habla sobre el cambio que atraviesa la sociedad a causa de la crisis sanitaria.

En conversación con La República, Toño Jáuregui contó sobre sus nuevos proyectos, cómo enfrenta la pandemia, su pasión por la música y el posible reencuentro de Libido, que, hasta el momento, está en suspenso.

“Dosis de rencor” ha recibido buenos comentarios

Estoy contento con los resultados. Creo que desde hace un tiempo no había tenido tanta buena aceptación y eso siempre es gratificante porque uno se esfuerza trabajando para que la inspiración venga.

¿Cómo nació esta canción?

Está canción ocurrió en estos tiempos (de pandemia), yo estaba revisando mis archivos y dentro ellos encontré la parte melódica. A mi esposa le gustó mucho y quiso que le trabaje una letra porque tenía un poco de esa tonada melancólica. Esperé unos días y de pronto apareció la idea… de ciertas cosas que están pasando, hay que buscar el lado optimista. Así nació la canción, con frases un poco metafóricas, pero con ese feeling y mensaje.

En cuanto se dio el permiso para poder salir de la cuarentena (obligatoria) coordiné para hacer la grabación, respetando el distanciamiento y las normas. Y ya, quedó, solté ese pedazo de mi alma.

Soltaste un pedazo de tu alma...

Sí, ¿no? Porque es una parte que dejo y pongo en este trabajo toda la energía y el pensamiento. Lo que pretendo es que sientan lo mismo las personas que escuchan esta canción… sientan de cierta forma también esta tensión, miedo o incertidumbre en la cual estamos viviendo.

¿Cómo estás enfrentando la pandemia?

Cuidando a la familia, con mucha preocupación porque tengo tres hijos. Hice un show vía zoom que tuvo bastante acogida y estuve dedicándome también a los tutoriales. Estando en casa tuve un mayor contacto con el público y esto me ayudó a crecer en las redes sociales, a las cuales no le hacía mucho caso por mi pensamiento clásico en la música, pero noté que era importante tener esta conexión y mis redes crecieron casi el doble por este acercamiento. Esto me conectó un poco más con gente que no conocía mi carrera de solista y no habían descubierto el disco Creciente. El nuevo público e inclusive la gente que seguía Libido se ha traslado a este trabajo que estoy haciendo en la actualidad.

Muchos te conocen como Libido

Sí, claro.

Incluso, algunos seguidores te consideran como “la esencia de Libido”

Bueno, sí. Escucho muy buenos comentarios de la gente y creo que tiene que ver un poco con las canciones que aporté. Escribí desde mis inicios y esto se vio materializado con los primeros discos de Libido que tuvieron mucha repercusión y atención en las radios. Eso fue lo que nos explotó como una banda muy famosa y dentro de las cuales estuvo “Como un perro”, la primera canción que de cierta forma dio a conocer a la banda, después vinieron “Tres”y “No voy a verte más”. Esa es un poco de la esencia de la cual hablan y de la esencia que transmite una banda al tocar sus canciones. Yo sigo en lo mismo, buscando la mejor canción que pueda hacer.

Ahora siento que esta etapa me ha inspirado bastante, me ha hecho pensar en seguir con la música, componer y buscar esta buena canción.

Se sabe que el sector musical no es muy bien recompensado en nuestro país y la pandemia ha obligado a muchos artistas a dejar sus carreras, ¿qué te motivó a ti a seguir trabajando en esto?

Básicamente es la pasión que siento por hacer música. Soy un fanático y me gusta escuchar música. Cuando descubrí la música me hizo feliz, no sé si podría decir que me salvó de tener una vida diferente, pero me generó muchas emociones y eso no ha parado. Me emociona descubrir nuevas canciones y ver nuevos talentos.

Es inevitable no mencionar el posible reencuentro con Libido, el cual se ha pospuesto indefinidamente, ¿conversaste con Salim Vera de manera formal para esta reunión?

El año pasado tuvimos intercambios de correos (con Salim Vera), pero se vio interrumpido y no progresó ese acercamiento, y la pandemia pausó más esta posibilidad. Y ahí está, es un sueño en el aire el posible reencuentro. En este momento hay una tremenda incertidumbre, creo que ninguna de las partes ha tomado atención a eso. Está postergada hasta cuando todo vuelva a la normalidad.

Este posible reencuentro es el sueño de muchos fans que han seguido a Libido desde un inicio, ¿también es el tuyo?

No, definitivamente no es mi sueño. Mi sueño es seguir teniendo inspiración, ideas para hacer canciones. El reencuentro es una parte de la historia musical en la cual nosotros formamos parte.

¿A ti molesta que siempre te mencionen sobre el reencuentro de Libido?

No, para nada. Siempre me preguntan y tendría que andar molesto, pero no. Es una parte de mi vida y mi alma. Yo, en todo momento me siento parte de Libido. Soy Libido y no me molesta para nada.

¿Qué más se viene con Toño Jáuregui?

Hay una cantidad de canciones que he descubierto en los últimos 10 años y que han estado ahí relegadas. También trabajé una cantidad de canciones como para un disco nuevo, pero se interrumpió.

En marzo lancé “Por arte de magia”, ahora estoy con “Dosis de rencor” y tengo una nueva canción que puede salir en un par de meses.

Creo que me motiva bastante tener esta continuidad artística social y seguir generando ideas. En estos tiempos me hace bien a mí y al público, que también está a la espera de ver nuevos contenidos.

Ojalá sirva un poco para atenuar estos momentos complicados como la pandemia y parte de la política que distrae y pone un poco de mal humor a las personas que están esperando que todo fluya con normalidad.

¿Para Toño Jáuregui que significa la música?

La música es parte de mi vida y me ha acompañado desde que tengo uso de razón. Para mí, ya es una parte adherida a mi espíritu.

