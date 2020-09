Sebastián Estevanez aparece en redes tras sufrir fuertes quemaduras en accidente doméstico

Hace unas semanas, Sebastian Estevanez sufrió un accidente doméstico al intentar prender una estufa a leña utilizando un bidón de alcohol en gel.

“Tuve un accidente doméstico en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego en la cara, el cuello y la mano. Por suerte, no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana, y estoy cada día mejor”, reveló el actor a sus seguidores cuando les contó lo sucedido.

Asimismo, el miércoles 16 de septiembre, el artista compartió una fotografía en sus redes sociales donde mostró su recuperación ante las secuelas que le dejó el lamentable episodio, y envió una recomendación a todos sus seguidores.

“¡Hola! ¡Por suerte, estoy mucho mejor! ¡Muchas gracias por los mensajes tan lindos! Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar. Por favor, nunca usen cosas inflamables para encender fuego, tengan mucho cuidado. ¡Besos y abrazos!”, escribió el intérprete en la leyenda de su publicación de Instagram.

Como se recuerda, luego de su accidente, el actor argentino Sebastián Estevanez se ausentó de las redes sociales y solo se manifestó para agradecer a sus familiares y amigos por el apoyo que le brindaron en ese momento.

