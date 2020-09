Nicola Porcella se despide de México tras fin de Guerreros 2020: “Gracias por confiar en mí”

El reality mexicano Guerreros 2020 llega a su fin este jueves 17 de setiembre, lo cual tiene un tanto apenado a Nicola Porcella, quien dentro de poco volverá al Perú para reencontrarse con sus seres queridos.

A pesar de que fueron pocos los meses que estuvo en México, el modelo aseguró sentirse muy agradecido con el país azteca y las personas que le tendieron la mano durante su paso por el programa de Televisa.

Nicola Porcella, Guerreros 2020

“Viajar a México y entrar a Televisa es uno de los mayores logros en mi carrera”, expresó al inicio de su mensaje en Instagram.

“Hoy (17 de setiembre) termina este recorrido y con el corazón lleno de alegría solo me queda dar las gracias a todas las personas que conocí, que me abrieron las puertas en un país desconocido para mí y me enseñaron su hermosa cultura. Gracias México por recibirme con tanto cariño, por confiar en mí. Gracias a mis compañeros por todas las enseñanzas y por su amistad. Gracias a mis productoras por creer en mí, por apoyarme, por darme la mano”, añadió el participante de Guerreros 2020.

Nicola Porcella

Nicola Porcella también dedicó unas líneas para resaltar el apoyo que ha recibido de sus fanáticos en Perú por medio de las redes sociales. “Gracias a mi Perú por alentarme del otro lado de la pantalla, como lo han hecho estos últimos ocho años. Sin ustedes no estaría parado aquí el día de hoy. ¡Infinitas gracias!", manifestó.

Finalmente, comentó que siempre recordará a México con un gran cariño y que espera volver a aquel país en el futuro.

"Termino la temporada orgulloso de mi participación en Guerreros 2020, independientemente si ganamos o no la final. México por siempre tendrá un lugar muy especial reservado en mi corazón y estoy seguro que nos volveremos a ver”, acotó.

