María Antonieta de las Nieves pone fin a su enemistad con Florinda Meza: “Sin corajes, sin rencores”

La famosa actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a ‘La Chilindrina’ en El chavo del 8, está dispuesta a reconciliarse con Florinda Meza. La intérprete de 69 años aseguró que no tiene problemas en coincidir nuevamente con la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

“Si llego a verla, por supuesto que la voy a saludar y la voy a saludar bien. Sin corajes, sin rencores, sin nada. Esas cosas se quedaron en el pasado, ya soy una nueva mujer”, comentó María Antonieta de las Nieves durante una entrevista para el programa azteca Sale el sol.

La entrañable artista recordó el deceso de su esposo, ocurrido el pasado 15 de septiembre de 2019, y aseveró que ya sabe “que nada es eterno” debido a su sensible pérdida. “Entonces tenemos que superar todas las cosas malas que hemos tenido, todos los rencores que hayamos tenido, todo eso se tiene que quedar atrás en el pasado”, añadió sobre la actriz que dio vida a ‘Doña Florinda’.

Los conflictos entre ambas famosas tuvieron inicio varios años atrás. En 2019, María Antonieta de las Nieves reveló por qué surgieron los problemas con Florinda Meza.

“Llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras, les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía solo lo que ella decía”, declaró para la revista TV notas.

