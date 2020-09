Madonna: la reina del pop, al ecran

Redacción Fama

La historia de la artista que pudo transgredir al mundo en cinco minutos con el video de ‘Like a Prayer’, la bailarina de ballet y cantante de los barrios populares de New York, que sobrevivió a la pobreza y que llegó a acumular canciones número uno y 225 premios entre Grammy, American Music Award, Billboard, y que pese a la crítica tiene un Globo de Oro por interpretar a Eva Perón; dirigirá la película sobre su vida luego de dos intentos fallidos en el cine. Madonna, de la mano de Universal Pictures y junto con una ganadora del Óscar, apunta a reivindicarse en el único lugar del espectáculo que le ha sido esquivo. “Quiero transmitir el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo. El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento, y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”, dijo en un comunicado.

Y es que la asombrosa trayectoria de Madonna y su aporte a la música son a menudo injustamente olvidados en tiempos de redes sociales, en los que el foco está puesto en sus etapas más escandalosas. Parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2008, con 335 millones de discos vendidos, es la artista solista −en conciertos− más taquillera de todos los tiempos. “Es el ícono supremo, humanitario, artista y rebelde”, ha dicho como fan confesa la presidenta de Universal, Donna Langley.

Pero a Madonna como directora no le fue bien. Primero con Filth and Wisdom y luego W.E., que a pesar de ganar el Globo de Oro como mejor canción original tuvo que ser cortada 10 minutos a pedido de la compañía de Harvey Weinstein, tras las malas críticas en los festivales. Sin embargo, en su versión más independiente, no cabe duda de que a la reina del pop le ha ido mejor y trabajó con grandes directores. Sus decisiones y riesgos en estética para sus videoclips han hecho que sea considerada la cantante que mejores videos ha grabado. Un ejemplo de ello es el primer trabajo con el cineasta David Fincher para ‘Express Yourself’, con un presupuesto de 5 millones de dólares.

La producción

Las dos mujeres líderes de Universal, la presidenta Langley y la productora Amy Pascal, hablaron de la sociedad y elogiaron a la cantante. “Esta película es una absoluta labor de amor para mí. Conozco a Madonna desde que hicimos juntas A League of Their Own (1992), y no puedo imaginar nada más emocionante que colaborar con ella para llevar su historia real a la pantalla grande”, declaró Pascal. Madonna escribirá su autobiografía con la ganadora del Óscar por mejor guion original por Juno, Diablo Cody, quien además ha escrito Young Adult de Charlize Theron. Hasta el momento, no se conoce qué actriz interpretará a la artista que revolucionó la cultura popular.

