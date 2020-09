Elsa Serrano: amigos y familiares lamentan la partida de la diseñadora de modas

Elsa Serrano, conocida diseñadora de modas, falleció la noche del último miércoles en su residencia de Buenos Aires. Un incendio en el inmueble provocó el deceso de la destacada modista.

La noticia conmocionó a varios famosos del entorno, quienes expresaron su dolor en las redes sociales. Así también, sus familiares dejaron desgarradores mensajes tras el deceso.

Zulema Yoma, ex primera dama de Argentina, dedicó unas palabras al medio Infobae. “Estoy muy dolorida, la verdad es que es una triste muerte, pobrecita, no se merecía, esto, Díos mío. Era muy buena persona, excelente, trabajadora... No puede ser. Casualmente pensábamos encontrarnos con Zulemita en estos días”, comentó.

Así también, la actriz y modelo Graciela Alfano lamentó la muerte de la modista. “Yo la veía ahora muy a menudo porque tenía el atelier a dos cuadras de mi nueva casa. Así que tomamos el cafecito varias veces con sus hijas”, agregó.

Otros compartieron mensajes Instagram y Twitter, mostrándose asombrados por la inesperada partida de la diseñadora. Benito Fernández, Laurencio Adot y Fabián Zitta fueron algunos de los famosos que se pronunciaron.

De igual manera Matilda Blanco (su compañera en Corte y confección), Lucía Galán (José María Muscari) y el dúo Pimpinela se manifestaron en las redes sociales.

Infobae informó con cercanía sobre los hechos que rodearon la muerte de Elsa Serrano. En un artículo publicado en su web, detallaron casi cronológicamente la incertidumbre antes de la confirmación del deceso.

Uno de sus yernos fue el único familiar en subir al incinerado departamento, no obstante no pudo visualizar el cuerpo. No obstante, se confirmó horas más tarde que se trataba de la diseñadora.

