¡De estreno! Christian Chávez sorprendió a todos sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo single tras ocho años de ausencia, ya que su último sencillo data del 2012.

Este jueves 17 de septiembre, el cantante estrenó el hit “Celos”. “Esta canción fue compuesta por el artista colombiano Esteman y me encantó porque tiene un sonido moderno, pero sigue dentro del estilo pop en el que he hecho mi carrera y me siento más cómodo”, comentó durante una entrevista para Efe.

Asimismo, el actor resaltó las virtudes de su nuevo tema e indicó que el coro es muy “pegajoso” y espera que tenga la aceptación de todo su público.

“Tiene un coro tan pegajoso que, en los últimos cuatro días que se empezó a acercar la fecha del lanzamiento, la he escuchado mucho y la tengo en la cabeza a toda hora. Claro, me encanta, porque espero que le pase lo mismo a la gente”, mencionó.

Sin embargo, el recordado Giovanni de Rebelde aseguró que, por el momento, no se apresura en lanzar un nuevo disco. “No tengo ninguna prisa. Ahora no hay necesidad de hacer discos; pero, además, estoy demasiado ocupado”, sostuvo.

Por otro lado y frente al rotundo éxito que logró el inolvidable grupo RBD al compartir todas sus canciones en las plataformas streaming, Christian Chávez mencionó que este boom que se ha experimentado en las últimas semanas es la prueba de que la banda tiene una gran cantidad de fieles seguidores.

La música de RBD en las plataformas de streaming. Foto: EFE

“Para mí, esta es la prueba más grande de que hay público para todo tipo de música. RBD ha demostrado que el pop no ha perdido su corona, que la gente no solo quiere reggaetón (un género que le encanta); sino que hay necesidad de otras cosas”, destacó.

Christian Chavez, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.