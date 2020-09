Carlos Villagrán, quien encarnó a ‘Quico’ en la popular serie El Chavo del 8, sostuvo una amena conversación con Carmen Valdés, la hija del recordado ‘Don Ramón’, a través de un live de Instagram.

Pese a las peleas que se generaron durante la famosa producción mexicana, ambos actores entablaron una férrea amistad. Así lo demostró el intérprete en la charla que sostuvo el último miércoles.

Carlos Villagrán interpretó a 'Quico' en El chavo del 8. Foto: composición/La República

Villagrán recordó la vez que fue a visitarlo por última vez en el Hospital Santa Elena. Ya se sabía que Ramón Valdés se encontraba muy delicado de salud y, en ese sentido, decidió verlo antes de emprender un viaje a Bolivia y Perú.

"Entré y él siempre con sus bromas, a pesar de que estaba ya muy delgadito y todo. Yo lo vi muy delgado y ya vi que le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. A lo cual él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”, dijo el actor.

En otro momento de la conversación, rememoró el momento en que se enteró del deceso de su amigo.

“Ese día estuve muy triste. Aunque la esperaba, cuando te llega la noticia ya sabes que es oficial. Entonces me llegó una foto suya. Estaba yo sentado, me la quedé viendo y me quedé sin palabras. Perderlo fue muy doloroso para mí”, expresó.

Villagrán y Valdés tuvieron muchas anécdotas juntos. En la charla, el intérprete de ‘Quico’ recordó una de ellas con emotivas palabras.

“El común denominador de todos los que trabajamos en esta hermosa vecindad, fue hacer lo mejor que podíamos. ‘Don Ramón’ era el maestro del timing, lo traía a flor de piel. Todos hemos aprendido de él, fue nuestro maestro”, comentó.

Ramón Valdés, el entrañable personaje de El chavo del ocho. Foto: difusión/Televisa

