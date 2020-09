Ronald Hidalgo, el imitador peruano de Juan Gabriel, reapareció en Yo soy este miércoles 16 de septiembre para reforzar a las imitadoras del grupo Pandora.

En esta oportunidad, los cuatro artistas sorprendieron al público al entonar “El Noa Noa”, tras lo cual se llevaron los elogios del jurado.

Katia Palma comentó: “Quiero felicitarlas... Me han cerrado la boca y han hecho una presentación impecable... La he disfrutado tanto que no he apuntado nada”, a lo que Maricarmen Marín añadió “Ha habido una mejora en energía... Les viene mejor tener más dinámicas, más complicidad”.

Por otra parte, Johanna San Miguel y Ricardo Morán acotaron que, si bien ha habido una mejora, las integrantes de Pandora deben trabajar más en la energía y en la imitación de las voces originales.

Finalmente, los integrantes del jurado de Yo soy agradecieron la participación especial de Ronald Hidalgo, imitador de Juan Gabriel, en la nueva temporada del espacio de Latina.

Además, Ricardo Morán dio a conocer que en los próximos días diversos artistas consagrados del programa volverían al escenario para reforzar a los actuales concursantes en sus respectivas presentaciones.

Cabe precisar que Ronald Hidalgo es una de las figuras más representativas de Yo soy, ya que fue parte de la primera temporada del programa de imitación el 2012 y también de muchas otras que vinieron después.

Yo soy, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.