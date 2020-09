Natalia Salas sobre formar una familia: “Estoy viviendo mi sueño más dulce y bonito”

Natalia Salas y su pareja Sergio Coloma se encuentran más felices que nunca tras anunciar que esperan a su primer bebé juntos. La actriz peruana publicó un emotivo mensaje a través de Instagram, donde contó cómo vive la experiencia de convertirse en madre.

Fue su sueño más esperado. “No sabía que se podía ser tan feliz. Siempre les he dicho que los sueños se hacen realidad, y hoy estoy viviendo mi sueño más dulce y bonito: tener una familia”, inicia el texto de la ex conductora de América Hoy.

La actriz peruana contó cómo vive la experiencia de convertirse en madre. Foto: Instagram Natalia Salas

Luego, elogió al hombre con quien mantiene una relación amorosa desde hace tres años y que se convertirá en el padre de su bebé.

“Siempre soñé con un hombre bueno, fiel, engreidor y que me potencie: lo encontré. Empezamos a soñar con nuestra vida juntos: nuestro hogar, nuestros planes, nuestra familia. Y hoy la estamos construyendo. Tranquilos. De a poquitos... y felices. No tenemos grandes cosas, no tenemos una casa inmensa. Pero cada noche nos vamos a dormir plenos, agradecidos y completos”, escribió Natalia Salas.

Natalia Salas y su pareja Sergio Coloma se encuentran más felices que nunca. Foto: captura Instagram Natalia Salas

La actriz de Al fondo hay sitio aseguró que “la felicidad no está en las cosas materiales” sino “en cumplir esos sueños de corazón por mas pequeños o inmensos que sean”

Además, mencionó que ya se encuentra en la semana número 24 y que tendrá que ir sin compañía a su control debido a los protocolos contra el coronavirus.

Natalia Salas y su pareja Sergio Coloma Foto: Instagram Natalia Salas

Por último, confesó que siente una gran admiración por Sergio Coloma. “Se me llenan los ojos de lágrimas al pensar en mi marido, tiene un corazón tan hermoso que a veces creo que no es de este mundo. Te amo mucho, gracias por ser tan maravilloso”, finalizó.

