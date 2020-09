Mathías Brivio sobre Yo soy: “Es un privilegio tener trabajo en un país como el nuestro” [VIDEO]

Mathías Brivio se convirtió en una de las figuras de Latina. Tras aparecer en la primera edición de La máscara, el conocido conductor debutó en Yo soy Grandes batallas. Ahora, es parte de este programa regular de imitación, el cual ya dio inicio a su etapa de galas.

El exconductor de Esto es guerra tomó con mucha humildad este nuevo reto y destacó la labor de su colega Cristian Rivero, a quien le dio todo los créditos por el éxito de Yo soy.

En entrevista con La República, Mathías Brivio reveló que para él “es un privilegio” contar con trabajo en medio de la crisis a raíz de la pandemia.

Mathías Brivio agradecido por tener trabajo en medio de la pandemia. FOTO: Difusión.

¿Cómo ha sido tu experiencia en Yo soy?

Es una linda experiencia. Siempre lo he dicho, se lo he comentado a Ricardo (Morán) y a toda la gente del programa que yo no veía (Yo soy) por un tema de horario. Para mí ha sido un lindísimo descubrimiento saber que hay tanta gente con mucho talento que busca una oportunidad o vitrina y que este programa se los da. Estoy muy contento de ser parte de un programa tan querido por el público y donde hay tanta interacción, la gente se emociona con su participante favorito. Mi respuesta es que estoy muy contento.

¿Por qué crees que Yo soy sigue teniendo tanto éxito?

Yo creo que todo parte de un buen casting y eso permite que la gente que llegue al programa sea talentosa. Eso para mí es fundamental y, obviamente, la producción… visualmente es un programa muy bonito. El jurado es muy variado y da opiniones, algunas veces, polémicas o polarizadas. Además, siempre digo que este es un programa de Cristian Rivero, yo soy un invitado por ahora. Yo estoy solo los sábados, Cristian está conduciendo desde hace muchos años el programa… me siento como un invitado privilegiado, esa es la verdad. El gran éxito del programa es gracias a que Cristian ha sabido llevarlo muy bien.

¿Cómo ha sido tu experiencia con Cristian Rivero?

Muy bien. A Cristian lo conozco desde la universidad, nos tocó trabajar juntos en Contigo en casa, un programa que sacamos de emergencia para acompañar a la gente por las tardes, y eso nos sirvió para tener química porque una cosa es ser amigos y otra compartir una pantalla de televisión. Creo que el programa nos ayudó a afinar algunos detalles y, las veces que nos toca interactuar en Yo soy, tenemos una mecánica superrápida… hay una buena compenetración entre los dos, feliz de trabajar con él.

¿Si fueras un participante en Yo soy, a quién imitarías?

(Risas) La verdad es que yo no haría esa tortura. Si tuviera esa oportunidad en primera diría “paso, el televidente no merece esta tortura”. Lo mío no es el canto ni el baile, ni siquiera se me ocurriría, no es algo que me nazca. No tengo un referente musical.

Ingresaste a Latina con La máscara, ¿sabes si habrá una segunda temporada?

Yo tengo entendido que sí se va a apostar por una temporada más de La máscara. El tema es que la pandemia ha cambiado todo. Hay que esperar el momento que las condiciones se puedan dar y esperamos que sí vuelva.

Mathías Brivio señala habría una segunda temporada de La máscara. FOTO: Difusión.

¿Cómo has estado sobrellevando el tema de la pandemia?

Primero con incertidumbre por no saber qué estaba sucediendo, luego uno pasa a la otra etapa de la costumbre, pero con mucho cuidado; siempre presente la mascarilla, el lavado de manos y desinfección de las cosas.

Ricardo Morán llegó a contraer el coronavirus, ¿tú sientes miedo?

Sí, claro. Yo creo que nadie quiere tener el coronavirus. No vivo pensando (en el contagio), quizá en la primera etapa, no he bajado la guardia, pero no tienes que vivir con miedo todo el tiempo.

¿Extrañas América Televisión?

Haría mal decir en decir que extraño América porque ahora estoy en Latina y merece todo mi respeto. Todo mi profesionalismo está enfocado en Latina, cada paso que doy es mirando hacia adelante. Te puedo decir que América es un excelente canal que siempre se ha portado bien conmigo como también lo ha sido ATV cuando estuve. Estoy superfeliz de estar en Latina.

¿Volverías a la conducción de Esto es guerra?

Yo no puedo decir “nunca haría esto”. Soy una persona que tiene 21 años en la televisión, que ha estado en diferentes programas, haciendo diferentes cosas, magazines matutinos, programas nocturnos y nunca he dicho “jamás regresaría a hacer esto” porque la televisión es un trabajo y el día de mañana se presenta la oportunidad o el destino me lleva… no lo descarto, pero ahora estoy enfocado 100% en Latina.

¿Tienes otros proyectos aparte de la televisión?

Justo he sacado un programa en YouTube llamado Más diablos que viejos, que sale todos los martes. La idea es que sea como un podcast para que te haga compañía donde sea. Tocamos temas de actualidad como de la vacuna peruana contra la COVID-19, también hemos hablado con mi hermana Francesca, quien es una precursora del uso de cannabis medicinal, la semana pasada fue con María Pía Copello por su canción “like”.

Mathías Brivio conduce los sábados Yo soy. FOTO: Difusión.

Ya que tocaste el tema del cannabis medicinal, hay mucha gente que aún tiene una especie de estigma o reparos por el consumo, ¿por qué crees que aún exista cierto rechazo por el uso de este aceite?

Mi hermana se medicó por mucho tiempo con medicina tradicional, descubrió el tema del cannabis y ahora su vida es otra. Yo creo la que la gente tiene ciertos reparos porque es considerada una droga ilegal, se la asocia mucho al narcotráfico, o a que la gente lo usa recreativamente, pero recreativamente te tomas un ron o whisky. Hay pasos que dar para dejar de satanizar una planta tan milenaria como el cannabis. Creo que poco a poco la nueva generación va entendiendo que la naturaleza nos da elementos para curar no solamente físicamente, sino el alma.

Hace unos meses comentaste que estabas pensando en hacerte la vasectomía, ¿sigues con tu misma posición?

Justo un amigo se lo acaba de hacer… yo la sigo pensando. No es que me dé miedo, sino (es falta) de tiempo, pero si la tengo muy pensada.

¿Te sientes afortunado por tener trabajo en medio de la pandemia?

Sí, por supuesto. Siempre dije, desde antes de la pandemia, que tener trabajo es un privilegio, sobre todo en un país como el nuestro. Que yo pueda continuar con dos trabajos es algo de lo que estoy agradecido. Yo mantengo a mi familia con mi trabajo.

¿Qué les dirías a esas personas que han perdido sus trabajos a causa de la pandemia y están buscando una solvencia económica?

La verdad es que es muy complicado ponerse en el zapato de esas personas ¿no? Yo puedo decir cualquier cosa, pero van a responder “claro, como tú no lo estás viviendo”. Trato de entender lo complicado que debe ser para un padre de familia, que tiene dos o tres hijos, y de pronto no tiene con qué alimentarlos, con qué llevar un pan a su casa, es complicado. Yo solo puede decir que sean fuertes, pidamos al universo para que esto termine lo más pronto posible y reactivarnos. Solamente desearles mucha fuerza, calma y paz para sus vidas porque más no puedo hacer… yo no estoy en sus zapatos y sería injusto decirles cosas cuando yo no estoy viviendo.

