Jessica Newton: “Las mujeres seguimos soñando en el siglo XXI”

Jessica Newton, directora de Miss Perú 2020, se ha convertido, sin querer, en consejera de mujeres y hombres. Allí, ha cobrado popularidad Rosaura, su mano derecha en la casa, asimismo, no ha tenido temor de responder preguntas íntimas de su entorno familiar.

A Rosaura mucha gente la insultó cuando la fuiste presentando en tus historias de Instagram.

Y es lamentable, la hicieron llorar. Las personas que nos ayudan en la casa son parte de nuestra familia. Hay gente que no entiende eso, pero también otra que piensa distinto, gracias a Dios. Felizmente, ella ya está fortalecida. Algunos me dicen que quieren tener una Rosaura en casa. Cuando uno le abre el corazón a las personas que trabajan contigo, descubrimos una inocencia que tal vez ya perdimos o no recordábamos.

Mientras algunos tratan de evitar responder sobre temas íntimos, tú haces lo contrario.

Me motiva la cantidad de mujeres que me escriben contándome su vida, es impresionante. Me cuentan que sufren acoso, violencia familiar, infidelidad y que por temor al qué dirán siguen teniendo una relación que ya acabó hace mucho tiempo y que solo les genera dolor. Me atrevo a aconsejar para que la gente se dé cuenta de que no se trata de pensar que la vida de alguien es perfecta. Siempre les estoy aconsejando que pongan su felicidad y tranquilidad por encima del qué dirán.

Anuncias el Miss Perú para noviembre (todos los domingos se emite un capítulo en el canal oficial del certamen en YouTube). ¿Por qué en pleno siglo XXI existe un “concurso de belleza”?

Porque en pleno siglo XXI las mujeres seguimos soñando, no hay necesidad de renunciar a la belleza para tener igualdad. Creo que el Miss Perú encierra una plataforma en la que la mujer se empodera, se siente más segura y además se descubre, porque hay muchas chicas que logran encontrar una fortaleza que no habían visto antes dentro del concurso.

¿Qué es lo que más te ha costado como directora de Miss Perú?

Retirar la corona me ha dolido más que a cualquiera, pero creo que esas situaciones nos han ayudado a mantenernos dentro de una línea.

Ser mediática también te ha llevado a protagonizar episodios penosos como cuando Olinda Castañeda te ofendió verbalmente. Luego, te pediría disculpas.

Así es. Pero la gente tiene que entender que tal vez ella, a la hora de hacer esos comentarios, estaría viviendo un momento difícil o confundida. Ella me explicó sus razones. Cuando hice el comentario de que (Olinda) no conectaba, fue de observación personal a una reina de belleza y capaz yo la lastimé también sin darme cuenta. Y para ella el tema de conectarse era muy importante, y yo no lo supe. Nadie sabe lo que le está pasando al otro, tenemos que ser más empáticos.

