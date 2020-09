En el mes en el que se celebra la Herencia Hispana en los Estados Unidos, la organización Billboard reveló este último 15 de septiembre la lista de las 50 mejores canciones latinas de la historia.

La lista hace un recorrido por algunos de los éxitos más recientes del género urbano, canciones de pop de los últimos treinta años y temas del cancionero tradicional latinoamericano, como la cubana Guantanamera y la mexicana La Bamba.

“El viaje de Billboard para escoger las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos nos llevó por el tiempo y el espacio, desde Argentina hasta España, y desde 1920 hasta 2018”, indicó la publicación.

El referente de la música a nivel mundial añadió que se quería "representar todo el espectro de la música latina, desde las baladas mexicanas hasta el son cubano, la salsa colombiana y la bachata de hoy en día”.

¿Qué canciones se encuentran en la lista de Billboard?

Pese a que el reggaetón lidera hoy en día los rankings en América Latina, las canciones de amor dominan la lista con temas como “No me doy por vencido” de Luis Fonsi, “A puro dolor” de Son By Four, “Amigo” de Roberto Carlos, “Corazón Partío” de Alejandro Sanz o "El buen perdedor” de Franco de Vita aparecen allí.

La selección de Billboard “no incluye solo éxitos, sino canciones que hicieron una diferencia, que marcaron un momento, que influenciaron a muchos y que fueron, sencillamente, grandes composiciones”.

También “Mujeres” de Ricardo Arjona, “Eres tú” de Mocedades, “La nave del olvido” de José José, “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat e “Y cómo es él” de José Luis Perales.

Por su parte, los temas de música urbana hacen su aparición con dos de Enrique Iglesias, específicamente “Bailando”, con Gente de Zona, y “El perdedor”, con Nicky Jam. También aparecen la exitosa canción de 2017, “Despacito” de Fonsi y Daddy Yankee; así como “Gasolina” del mismo reguetonero puertorriqueño.

Como exponentes de la música mexicana, “Querida” de Juan Gabriel fue uno de los temas incluidos, además de “El rey” de José Alberto Jiménez.

En el género de pop-rock hay varias como “Whenever Wherever” de Shakira, “Todos me miran” de Gloria Trevi, “De música ligera” de Soda Stereo o “Mariposa traicionera” de Maná.

“Suavemente” de Elvis Crespo, “Oye como va” de Tito Puente y Carlos Santana, “Obsesión” de Aventura. “Matador” de Los fabulosos cadillacs y “La tierra del olvido” de Carlos Vives son algunas de las canciones tropicales en esta lista. Mira el ranking completo en el siguiente enlace.

