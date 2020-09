Día de la Independencia en México: así lo recibieron Salma Hayek, Danna Paola y otros famosos

México celebra el 210 aniversario de su independencia el 16 de setiembre de 2020. Por dicho motivo, durante la madrugada del último miércoles, varios artistas y famosos recibieron por todo lo alto las fiestas patrias.

La pandemia del coronavirus no pudo empañar las celebraciones en el país azteca. Aunque la crisis sanitaria impide que el público se aglomere en las calles, estos optaron por realizar pequeños festejos en sus hogares.

Celebración de la independencia de México. Foto: AFP

Tal es el caso de celebridades como Danna Paola, Bárbara de Regil, Carlos Rivera, Yalitza Aparicio, entre otras. Las mencionadas personalidades extranjeras pasaron una velada especial la noche del martes 15 y la madrugada del 16.

A través de sus redes sociales, compartieron fotos y videos de los momentos. En esta nota, nombramos los materiales de algunas estrellas.

Danna Paola con el clásico sombrero representativo mexicano. Foto: Instagram

Salma Hayek publicó en sus historias de Instagram una instantánea de su festejo. La actriz se presentó luciendo detalles con colores característicos de la bandera de México en su prenda de vestir.

Por su parte, Danna Paola organizó una cena con amigos cercanos. En la mencionada red social compartió videos de los diferentes platillos de la región.

Danna Paola celebra el Día de la Independencia de México. Foto: captura Instagram

Quien tampoco dejó pasar la celebración fue Bárbara de Regil. La fecha coincide con un aniversario más de su relación con su esposo Fernando Schoenwald.

“Hoy me tocó festejar en mi casa. No quise salir, pero lo que hicimos aquí está de otro nivel. Hoy festejamos el 15 de septiembre y que ‘Fer’ me pidió que fuera su novia”, dijo la modelo en una de sus historias.

Por otro lado, Ninel Conde y Carlos Rivera realizaron una presentación virtual por este día. Ambos compartieron varias imágenes en sus redes sociales.

Bárbara de Regil comparte selfies en sus historias de Instagram. Foto: capturas

México, últimas noticias:

