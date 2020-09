Puno. Yarita Lizeth salió a responder las duras críticas que ha recibido tras el lanzamiento de la cumbia que estrenó: “Ya déjame en paz”. Una vez más aseguró que ella no ha dejado de lado el huayno sureño y que, por el contrario, continuará produciendo música en este estilo; no obstante, persistirá en la cumbia.

“Para mi fue un reto, no fue fácil y el hecho que haya grabado esta canción en cumbia no significa que deje de cantar mi huayno o que se me subieron los humos, o que estoy olvidando mis raíces, en esa parte muchas personas se están equivocando”, dijo siempre sonriente la intérprete de “Amigo”.

Tras indicar que cantar música folclórica es parte de su vida y que la hace muy feliz, indicó que también quiere intentar nuevas cosas en su carrera artística, como cantar cumbia. “Estamos preparando nuevas canciones en huayno sureño, pero también al estilo de ‘Ya déjame en paz’, en busca de conquistar más espacios”, precisó desde la ciudad de Juliaca, en Puno, donde Yarita Lizeth radica actualmente.

Aunque el lanzamiento de su nuevo tema ha puesto en evidencia la poca tolerancia de algunas personas, la cantante puneña expresó que seguirá adelante y que, a pesar de las circunstancias, no se rendirá.

“Todo esto me enseña quiénes son las personas que me apoyan o las que me insultan. A las personas que no les gusta, decirles que yo no puedo hacer nada (...). Cuando grabé esta cumbia me sentí feliz por lo que hice y eso cuenta, y no tendría por qué ponerme un límite”.

Yarita Lizeth indicó que no hará caso a quienes han utilizado las redes sociales y diversas plataformas para agredirla verbalmente. “Por cierto, están perdiendo su tiempo al insultarme”, concluyó.

