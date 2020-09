Sergio George habló sobre cómo ha evolucionado la carrera artística de Yahaira Plasencia desde que empezaron a trabajar juntos mediante una entrevista en el programa Modo Espectáculos.

“Ahora Yahaira tiene más madurez como artista. Ha mejorado muchísimo en carisma. Ya se está creyendo el cuento de que puede lograr todo lo que quiera”, comentó.

Al escuchar que el reconocido productor musical elogiaba el crecimiento que ha tenido la salsera durante estos últimos meses, Karen Schwarz se animó a consultarle quiénes serían los artistas que acompañarán a la cantante en su nueva canción.

“Sergio, nos podrías dar algunas pistas. ¿Quiénes serían esos contactos urbanos que van a estar junto a Yahaira Plasencia en esta nueva canción?”, preguntó la conductora.

Ante dicha interrogante, Sergio George decidió no revelar los nombres, pero sí dio algunos detalles sobre quiénes podrían ser los cantantes que colaboraron musicalmente con la exintegrante de Son Tentación.

“Todavía no se va a divulgar esa información. Son dos artistas buenísimos, son dos personas que se conocen pero no han cantado juntos. No son Wisin y Yandel ni Gente de Zona. Entonces, son tres personas que nunca han cantado juntas en su vida y suena increíble”, señaló.

Finalmente, Sergio George acotó que el nuevo tema de Yahaira Plasencia será lanzado dentro de unas cinco o seis semanas; es decir, a fines de octubre.

