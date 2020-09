Julián Zucchi y Yiddá Eslava conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano, así lo demuestran a través de Instagram.

En esta ocasión, el actor argentino se refirió a su pareja, quien se encuentra en un avanzado estado de gestación, para dedicarle unas palabras. Ambos esperan a su segundo bebé.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava son una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano. Foto: Instagram Yiddá Eslava

Julián Zucchi elogió la fortaleza que tiene Yiddá Eslava para sobrellevar su embarazo. “Cuando tuvimos a nuestro primer hijo, me enamoré más de ella, su entrega y coraje me sorprendían día a día, un temple que me daba fuerzas para continuar a pesar del cansancio que teníamos, ahora, en este embarazo, que ha sido completamente distinto al de Tomás (ha sido para ella más doloroso), solo puedo decir que la admiro más que nunca”, se lee en la publicación.

El también ex integrante de Combate expresó su admiración por ella y aseguró que la acompañará en los momentos difíciles durante la labor de padres.

Yidda Slava y Julián Zucchi protagonizaron la película Sí, mi amor. Foto: Instagram Yidda Slava

“Sé que volveremos a ser ese equipo invencible para soportar esas noches interminables, ya que tendremos a un asistente estrella Tomas (su hijo). Quizás no será fácil, pero sí será más hermoso”, finalizó Julián Zucchi.

Junto al mensaje, colocó unas fotografías donde aparece junto a Yiddá Eslava, quien luce su vientre abultado.

Julián Zucchi elogió la fortaleza que tiene Yiddá Eslava para sobrellevar su embarazo. Foto: Instagram Julián Zucchi

