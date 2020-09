La rapera estadounidense Cardi B le pidió el divorcio a su esposo, el también cantante Offset, luego de tres años de matrimonio y tener una pequeña hija en común. De acuerdo con los documentos presentados en el condado de Fulton, Georgia, la artista pide la custodia física y legal de su pequeña Kulture y una pensión de manutención.

Según reveló este martes el portal especializado TMZ, Belcalis Almanzar decidió separarse del intérprete de hip hop debido a una nueva infidelidad. Esta no sería la primera vez, pues en 2018 tuvieron una breve separación por el mismo motivo.

“Cuando mi esposo y yo tuvimos nuestros problemas, ya sabes, él me engañó y todo eso, y decidí quedarme con él y trabajar junto con él, mucha gente estaba tan enojada conmigo; muchas mujeres se sintieron decepcionadas de mí”, explicó Cardi B durante una entrevista para la revista Vogue.

“Si amas a alguien y dejas de estar con él, y estás deprimido y las redes sociales te dicen que no hables con esa persona porque te engañó, no estás realmente feliz por dentro hasta que tengas la conversación. Entonces, si vuelves con ellos, es como, ‘¿cómo podrías? Nos decepcionaste a todos’. La gente que lleva años casados, cuando dicen que hasta que la muerte nos separe, no hablan de pequeñas discusiones como si dejas la nevera abierta. Eso incluye todo”, añadió en ese entonces.

Cardi B le pide el divorcio a Offset | FOTO: Instagram

Sin embargo, la pareja no habría podido superar la reciente crisis y la artista de origen latino no estaría dispuesta a disculpar el nuevo error del padre de su hija.

