Ana Brenda Contreras, actriz de Teresa, confiesa que sufre problemas de depresión y ansiedad (VIDEO)

En un acto de sinceridad, la protagonista de la telenovela Teresa, Ana Brenda Contreras, habló de su experiencia con la depresión, afección mental que la hace temer por su propia vida.

La actriz de origen mexicano inicia su video —compartido el 14 de septiembre, en su canal de YouTube, AnaBreco— explicando que ha combatido contra estos sentimientos desde la adolescencia.

“Desde una edad muy joven empecé a sentir la presión que incluso yo misma me ponía, las situaciones que a veces no debería de vivir una chica de esa edad, una adolescente de 16 años.”

Ana Brenda Contreras relató que padece depresión desde los 17 años. En la imagen, cuando tenía 20 y actuaba en Duelo de pasiones. Crédito: Instagram

Sin embargo, fueron los últimos tres años los que más angustia le causó por tres eventos, que según sus palabras, le marcaron la vida. El primero fue el terremoto que azotó México en 2017.

“Empecé a desarrollar un poquito de nerviosismo y ataques de ansiedad desde el terremoto en la ciudad de México, ahí yo empecé a desarrollar este sentimiento de ‘me voy a morir’, una carga en el pecho”.

En 2015, dos años antes de los sucesos que agravaron su depresión, Ana Brenda Contreras protagonizaba la telenovela Lo imperdonable. Crédito: Instagram.

A las pocas semanas, sufrió la muerte de su padre Efraín Contreras, a causa de un infarto fulminante a los 55 años de edad.

“Yo sabía que en algún momento de mi vida iba a suceder, que no iba a poder despedirme de ciertas personas. Me pasó con mi abuelita, con mi abuelito y me terminó pasando con mi papá”.

“De alguna manera sientes como que me habían matado a mi niña interior, estás sola, claro que yo estaba triste y claro que yo lloraba todos los días”, reconoce la actriz.

Ana Brenda Contreras junto a su papá, Efraín Contreras. Crédito: Instagram

Finalmente, el último episodio que terminó por devastarla fue la cancelación de su boda (seis días antes del enlace) con el torero español Alejandro Amaya.

Para sobrellevar todo esto, Ana Brenda Contreras se enfocó en trabajar participando en las telenovelas Por amar sin ley (2018) y Dynasty (2019).

“Yo sí creo que el trabajo dignifica y que el trabajo te levanta. A mí el trabajo me da una sensación de poder, de productividad, de muchas cosas”, finalizó.

