Sharon Stone cuenta su mala experiencia en sitios de citas online

El medio británico The Telegraph Magazine reveló en su último número (publicado el 12 de septiembre) una entrevista con la actriz de Hollywood Sharon Stone, quien, a sus 62 años, reflexiona sobre el cambio del coqueteo presencial por el virtual.

La actriz y madre de tres hijos consideró que internet no es el mejor lugar para buscar el amor, porque la red y sus algoritmos no pueden garantizar que exista una ‘verdadera química’ entre dos personas.

Sharon Stone entrevistada por Celia Walden para The Telegraph Magazine. Crédito: Instagram

Decepcionada por su travesía por los sitios de citas online, Sharon Stone tiene la idea de volcar sus experiencias en un libro.

“Honestamente, todo fue tan triste que ahora quiero escribir un libro de historias cortas sobre mis experiencias de citas en línea. Los sitios de citas simplemente no son algo exitoso, porque la química real, ese escalofrío. Eso ocurre en el aire, no en una página web”, declaró la protagonista de Basic Instinct.

Sharon Stone fotografiada por Michael Muller para The Telegraph Magazine. Crédito: Instagram

De igual forma, la actriz de Hollywood reniega sobre la forma en que los coqueteos online desfavorecen las habilidades sociales básicas en una cita.

“Ya no saben cómo comportarse durante la cena, estar en una relación o comunicarse. No quiero una ‘relación de texto’ con alguien con quien estoy saliendo, por ejemplo. Eso me parece triste”, expresa.

En ese sentido, Sharon Stone es enfática al expresar que “la gente simplemente no coquetea cara a cara”, y señala, además, que no cree que la forma en que percibe estos cambios este sujeta a su edad o la de su generación.

