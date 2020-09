Milena Zárate planea demandar por difamación a ‘Richard Swing’: “Me hizo mucho daño, me denigró”

‘Richard Swing’ se vería envuelto en un problema más con la justicia peruana. La cantante colombiana Milena Zárate reveló que planea demandarlo por difamación durante una entrevista para Mujeres al mando.

La artista recibió duros calificativos y serias acusaciones por parte de Richard Cisneros, en el año 2014, cuando este personaje buscaba tener presencia en la televisión. Incluso, la señaló de haber ejercido la prostitución.

Richard Swing se vería envuelto en un problema más con la justicia peruana. Foto: John Reyes / GLR

En medio de la polémica que vive ‘Richard Swing’ en el ámbito político, Milena Zárate aseguró que está recopilando las pruebas para interponer una denuncia en su contra.

“Me hizo mucho daño, me lastimó, me denigró como mujer, me difamó. A este señor lo vi una vez en la vida. Nunca fue mi amigo”, expresó la colombiana en el programa de Latina.

Milena Zárate aseguró que está recopilando las pruebas para interponer una denuncia en contra de Richard Swing. Foto: Richard Swing / Facebook.

Luego, contó cómo conoció a Richard Cisneros en el país, mucho antes de que sea atacada por él en diferentes canales de televisión.

“Yo en esa época estaba recién llegada (al Perú) y estaba participando en la película de Joven sensación. Yo conocí a un chico llamado Bruno y él estaba viviendo en la casa de este señor, y cuando yo llegue a recoger a este chico, este señor (‘Richard Swing’) me abrió la puerta”, sostuvo.

La colombiana se encuentra decidida a tomar acciones legales contra el polémico personaje. “Con mi abogado estamos retomando el tema para ver los videos e iniciar una demanda de difamación contra él. Sus difamaciones fueron graves e incitó mucho la xenofobia”, sostuvo.

Milena Zárate mencionó que en ese entonces no pudo defenderse por la vía legal debido a que no contaba con un abogado. “Tenemos que recopilar todos los videos, es un proceso. Él mismo ha despertado toda esta situación. El daño está hecho”, finalizó.

Cabe destacar que ‘Richard Swing’ está siendo investigado por la Fiscalía tras salir a la luz sus contrataciones en el Ministerio de Cultura y por la difusión de unos audios donde conversa con Karem Roca, exasistente del presidente Martín Vizcarra.

Richard Swing, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.