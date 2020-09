Natalie Vértiz se presentó como la nueva conductora del programa Estás en todas tras la salida de Sheyla Rojas. Algunos personajes de la televisión peruana felicitaron a la modelo por su regreso a las pantallas de América Televisión.

Entre ellos destacó, la presentadora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, quien celebró la nueva faceta que emprenderá la también exchica reality en el canal.

Natalie Vértiz se presentó como la nueva conductora del programa Estás en todas. Foto: difusión.

Cabe destacar en 2014, Natalie Vértiz fue conductora del segmento de espectáculos de Rebeca Escribens en la edición mediodía, lo que la ayudó adquirir más experiencia en la televisión.

Al inicio del mensaje, Rebeca Escribens le envió sus mejores deseos a Sheyla Rojas. Luego, se refirió a Natalie Vértiz. “Mucha suerte para Sheylita en lo que haga adelante. Sin embargo, también hay que darle la bienvenida a mi querida reina inteligente. Mi querida Natalie Vértiz bienvenida a esta nueva etapa de tu vida”, expresó la conductora.

Por su parte, la modelo peruana contó en vivo que se sintió demasiado feliz cuando recibió la propuesta de ser la nueva conductora de Estás en todas.

“Estaba en un día casual y de la nada veo dos llamadas perdidas del productor de Estás en todas. Me arreglé, lo llamé y me dijo que quería que yo sea la nueva conductora y literalmente comencé a gritar en mi clóset”, señaló la ex reina de belleza.

Natalie Vértiz, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.