Paris Hilton se confiesa en documental: abusos psicológicos, pesadillas recurrentes y parejas tóxicas

La vida de la empresaria y modelo Paris Hilton nunca escapa de la polémica. Y este año no es la excepción. Este lunes 14 de septiembre, la también actriz estrena en YouTube su documental ‘This is Paris’, en el que cuenta relatos de su vida nunca antes conocidos. En la producción, se ven imágenes donde la socialité cuenta que todavía tiene pesadillas. “Nunca lo hablé con nadie. Me gustaría poder llevar una cámara a mis sueños y mostrarles cómo es”, cuenta Hilton.

El documental expone la dura infancia que padeció la bisnieta del millonario hotelero Conrad Hilton, además de los abusos que sufrió por parte de algunas exparejas. Además, presenta un perfil muy diferente al de la 'chica cool o ‘ama de la noche’ con los que se le estigmatizó mucho tiempo. Paris Hilton también afirmó que durante todo este tiempo trató de no develar los detalles de su vida porque temía mermar la influencia de su marca, pero ahora notó que urge un cambio.

En conversación con la revista semanal Us Weekly, la modelo dijo: “si no lo hago, esto va a seguir pasando y voy seguir traumatizada y pensando en eso el resto de mi vida”. “Algunas partes son muy traumáticas o difíciles en mi vida y quiero poder contar mi historia para que la gente pueda entenderme y también comprenderse a sí misma”, agregó la actriz.

Todo arrancó cuando Paris Hilton cursaba sus estudios secundarios, en Nueva York, ciudad en la que se convirtió en una “adicta a la vida nocturna”. “Me sentía como la reina de la noche. Ahí es donde me convertí en Paris”, relató al medio citado. Azorados, sus padres la castigaron encerrándola en su cuarto y decomisándole el celular, pero cuando ello no sirvió, la enviaron a colegios de ‘crecimiento emocional’. Según ha contado la socialité, en aquellos centros educativos los alumnos le quitaban sus pertenencias y cuando intentaba huir la golpeaban frente a otros jóvenes.

Lo peor llegaría en la escuela Provo Canyon, en Utah. “La peor de las peores”, subraya Paris Hilton. Ella pasó 11 meses allí en 1998, y narra que el personal del colegio disfrutaba “torturar a los niños y verlos desnudos”. Les daban pastillas, pero ella las botaba. Cuando notaron no las tomaba, la aislaron. “Hacían que la gente se quitara la ropa y entrara allí durante unas 20 horas. Me sentí como si estuviera volviéndome loca. Alguien estaba en la otra habitación, me moría de hambre, de frío, estaba sola y tenía miedo”, recuerda.

Cuando cumplió la mayoría de edad, regresó a su casa, pero nunca reveló lo vivido. “No quería que nadie lo supiera, no quería avergonzarme de que estaba tan obsesionada con lucir perfecta por fuera”, rememoró. Más, adelante, la comenzaron a abrumar pesadillas e insomnio. De acuerdo con Paris Hilton, sufre de un “insomnio horrible” gracias a una pesadilla recurrente ocasionada por una de esas escuelas de crecimiento emocional.

Abusos en sus relaciones amorosas

En This is Paris, la modelo devela que fue abusada emocional, verbal y físicamente por cinco hombres. “Quería tanto el amor que estaba dispuesta a aceptar que me golpearan, gritaran o estrangularan… muchas cosas”, confesó la artista. Sin mencionar a nadie, Paris Hilton contó que la han “estrangulado, arrojado teléfonos, computadoras”. “Lo acepté porque casi pensé que era tan normal, como que él me ama tanto que se está volviendo así de loco”, confiesa.

El caso de su video sexual fue un coletazo en su vida. Por ello, desde ahí se convirtió en alguien desconfiada de sus parejas. “Cada vez que tengo un nuevo novio, consigo una computadora completamente nueva porque siempre entran o me gritan y me amenazan, me dicen que les dé mi contraseña”, expone Paris Hilton en su documental. “Una noche estaba con uno de ellos y tuvimos una gran pelea. Estaba en mi computadora ignorándolo porque me sentía realmente incómoda, y él simplemente me la tiró y la tiró al piso”, sentencia la socialité.

