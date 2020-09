Olinda Castañeda anuncia su matrimonio en Amor y fuego [VIDEO]

Olinda Castañeda y su novio Christian Marcial brindaron una entrevista para Amor y fuego, en la cual brindaron detalles sobre su romance y sus planes a futuro.

En la primera edición del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la pareja, que lleva tres medio de relación, reveló que planea contraer matrimonio.

“¿Ya hubo pedida de mano?”, preguntó la reportera de Amor y fuego. Al escuchar dicha interrogante, Olinda Castañeda respondió “Pues sí. Ya tenemos dos meses y medio (de relación)” y su pareja la corrigió al asegurar que ya llevan tres meses juntos.

Además, Christian Marcial, quien practica el cristianismo, también dio a conocer algunos detalles sobre cómo inició su historia de amor con la modelo. “Todo comenzó como una amistad, salió de la nada, nada fue planeado. Cada vez hablamos más hasta que se dio”, comentó.

En otro momento, Olinda Castañeda aclaró que, si bien ahora lleva una vida cristiana, no piensa dejar atrás el modelaje. “No porque me haya vuelto cristiana significa que ya no me vaya a poner vestidos o ya no voy a modelar. Si Dios quiere voy a seguir modelando porque no le encuentro nada de malo”, aseveró.

Olinda Castañeda perdonó a Tilsa Lozano y Jackson Mora

En medio de la entrevista que ofreció para Amor y fuego, Olinda Castañeda aseguró que no le guarda resentimientos a Jackson Mora ni a Tilsa Lozano, quienes iniciaron su romance poco después que el boxeador terminara su relación con ella.

“Siempre les he deseado lo mejor... Yo a él ya lo he perdonado y a ella también”, aseguró la modelo a las cámaras de Willax TV.

