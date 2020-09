A quince días de iniciarse el mes del Día mundial de la Salud Mental, la cantante y compositora peruana Daniella Saettone, lanzó el videoclip de la canción “Una vez me volví loca”, con el que cierra su trilogía musical dedicada a promover la salud mental. La cantautora que además es psicóloga de profesión, hace un llamado para que todos colaboremos en la prevención de un problema del que no se habla mucho pero que afecta a la sociedad global en general.

Con ilustraciones y animación de Gabriel Rojas y a partir del concepto visual de Pepe Chicoma, el video de “Una vez me volví loca” se presenta como un intento de desestigmatización de los problemas relacionados con la salud mental. Como dice la letra en una parte de la canción: “…Una vez me volví loca, me enfermé de tanta cordura…”, hay sensibilidades que se ven muy afectadas por la dureza de algunos eventos de la vida cotidiana. “La letra de la canción que destaca en el video, verbaliza un tema del que es importante hablar y escuchar para ayudar y prevenir”, explica la cantautora.

Con la crisis del COVID-19, una gran parte de la población ha visto alterada su salud mental. Situaciones de duelo, ansiedad, depresión, miedo y la vulnerabilidad que expone a los adultos mayores así como el caso especial que viven las y los profesionales de la salud, entre otros, han desencadenado trastornos que necesitan una mayor atención. En las imágenes del video, pintadas digitalmente por Gabriel Rojas, aparece la cantante reflejando las emociones que cualquier persona podría vivir en un momento de crisis emocional extrema que en estos tiempos, cobran mayor fuerza.

Daniella Saettone con sus canciones y desde la creación musical, se suma a las voces y entidades de todo el mundo, visibilizando que la salud mental debe ser una prioridad global. “Una vez me volví loca” completa con los otros dos temas, “Deshecha” e “Invisible”, la trilogía musical de Saettone, disponible en todas las plataformas virtuales (Apple Music, Spotify, Deezer, entre otras).