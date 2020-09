Briyit Palomino revela que se contagió de la COVID-19: “Tenía las defensas bajas y perdí peso”

Briyit Palomino se suma a la lista de artistas peruanas que dieron positivo a la COVID-19. La cantante de cumbia reveló que se contagió de coronavirus y tuvo los síntomas más fuertes. Sin embargo, es una etapa que pudo superar.

Desde hace unos días, la autodenominada 'Vampiresa de la cumbia’ se encuentra participando en el programa La ruta del amor, conducido por Karina Rivera a través de la señal de Latina.

Briyit Palomino se suma a la lista de artistas peruanos que dieron positivo a la COVID-19. Foto: Facebook

Briyit Palomino contó cómo se animó a darse una nueva oportunidad en el plano sentimental, luego de atravesar ese difícil momento por su salud.

¿Crees en la fidelidad en este tiempo en el que se ve tantos ‘ampays’?

Si hay amor verdadero, si uno no ama de verdad, pues no hace daño.

¿Qué cualidades debe tener el hombre que elijas para iniciar una relación?

Debe ser una persona que conozca a Dios, que sea creyente, que me ayude en los caminos de Dios. Esas personas te comprenden más, temen comportarse mal. En realidad, alguien distinto que no solo me diga para salir a fiestas o reuniones.

¿Alguna vez has hecho una locura por amor?

Aún no me he enamorado, uno sufre y hace todo lo que puede por esa persona.

Briyit Palomino, cantante de cumbia. Foto: Facebook

¿Cómo estás siendo recibida en La Ruta del amor?

No sabia que existía este programa. Ha sido bien satisfactorio todo, desde el trato de Karina. A mis seguidores les encanta que este presente en el programa una persona distinta, como yo que es del pueblo.

¿Esperas conocer a tu pareja ideal?

El tiempo lo dirá, hay que ir avanzado. Me gustó la idea de conocer a alguien. Yo creo que está bien si estoy soltera.

Tus seguidores se han quedado admirados por tu renovada figura. Muchos se preguntan si te has realizado alguna operación.

Eso todavía no lo puedo decir, pero me dio COVID-19 hace un mes y estuve 20 días encerrada. Bajé de peso, eso influyó y también me hice algunas cositas. (Ríe)

La 'Vampiresa de la cumbia’ se encuentra participando en el programa La ruta del amor. Foto: Instagram Ruta del amor

¿Te hiciste la prueba de coronavirus? ¿Tuviste síntomas fuertes?

Al inicio me salía negativo, pero al terminar las semanas, di positivo. Es que tenia las defensas bajas. Los síntomas fueron regulares, tenía fiebre.

¿Cómo así decidiste cambiar tu aspecto físico?

Por la televisión. En vivo yo no me veía gordita, pero la pantalla ancha así que más que todo fue por eso.

La 'Vampiresa de la cumbia’ se encuentra participando en el programa La ruta del amor. Foto: Instagram Ruta del amor

¿Alguna vez te has sentido discriminada en el mundo de la televisión o en el de la música?

Hay de todo, hay miradas, pero cuando uno va conociendo a esa persona, pasa. Yo soy una chica distinta, soy de sur, pienso distinto, de repente es por eso, pero cuando me conocen se hacen mis amigos.

Tu mejor papel en la televisión fue en el reality de Gisela Valcárcel, donde todos los peruanos pudieron conocer más de tu música. ¿Volverías a ser parte de un reality de baile como ese?

Sí, si me llaman estaré con ella dispuesta. Aunque me falta practicar más pasitos de baile.

Briyit Palomino, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.