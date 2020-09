A 37 años del nacimiento de Amy Winehouse: ¿cómo fueron los últimos días de la estrella británica?

Amy Winehouse habría cumplido 37 años este 14 de septiembre de 2020, sin embargo, el uso irresponsable de drogas y alcohol, además de una vida llena de excesos, causaron la muerte prematura de la estrella británica.

Su guardaespaldas la encontró sin vida recostada en la cama de su cuarto de hotel, luego de sufrir un cuadro de coma etílico. A sus 27 años, la talentosa cantautora de jazz, R&B y soul, ya había registrado varios ingresos a centros de rehabilitación y cada episodio sufrido había sido captado por los paparazzis.

Desde su adolescencia, Amy Winehouse era perseguida por la depresión y la bulimia, a las que luego se sumaron las drogas y el alcohol. Pese al sufrimiento que atravesó, su búsqueda artística fue permanente, pues su objetivo era ser auténtica y lo logró, aunque sin ser muy consciente de eso.

Frank es el primero de sus discos y tuvo buena acogida entre su naciente público, que quedó embelesado con aquella voz de la veinteañera que parecía cargar muchos años más encima, con un dolor sombrío en su canto.

Las letras de sus canciones componían una autobiografía desgarradora, una serie de experiencias y fracasos amorosos, por esos años Amy Winehouse empezó a ser acechada por la prensa amarillista y nunca descansó de eso hasta el día de su muerte.

Amy ya había advertido su poca tolerancia a la fama y popularidad que poco a poco la iban cubriendo hasta, irónicamente, volcar su prometedora carrera musical. La estrella empezó a subir a los escenarios bajo los efectos de alguna sustancia y esta conducta provocó la suspensión de conciertos y recitales.

En 2007, la voz detrás de “You Know I’m No Good” apareció sin un diente a la entrega de los premios MOBO, de Londres. “Se me cayó durante una borrachera”, explicó para luego anunciar la cancelación de seis conciertos debido a las cirugías dentales que necesitaba.

En esos momentos solo el círculo más íntimo de Amy Winehouse conocía sus severos problemas de adicción. Ya había estado al borde de la muerte por sobredosis en varias oportunidades, alguna vez el personal de salud halló en su sangre rastros de cocaína, crack, alcohol y heroína.

En esta oscura etapa de su vida, sobresale el nombre de quien muchos sindican como el responsable de introducir a la artista en el consumo irresponsable de drogas: Blake Fielder-Civil, un joven a quien Amy conoció en una de sus desenfrenadas noches de bar.

Amy Winehouse se tatuó el nombre de Blake en un lado del pecho y selló así una relación en la que ambos se saboteaban a sí mismos, terminando y regresando una y otra vez, hasta que él fue encarcelado por dos años. El fin del idilio proporcionó la letra del álbum Back to black, la obra de arte mayor que dejó la británica antes de su deceso.

Otro de los señalados como culpables del fin de la cantante, fue su padre Mitch Winehouse, quien abandonó su hogar cuando ella tenía diez años y reapareció al ver que su hija se iba haciendo cada vez más conocida, atraído por la fama y la notoriedad en los medios.

Amy Winehouse fue la última estrella en sumarse al llamado ‘Club de los 27’, un listado de prometedoras figuras de la música que tuvieron un trágico final a los 27 años. Robert Johnson, Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison y Kurt Cobain son algunos de ellos.

