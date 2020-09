Se volvieron a encontrar. Wendy Ramos y Carlos Carlín son los protagonistas de una nueva serie de Bruno Ascenzo titulada ‘Raúl con Soledad’, que en poco tiempo verá la luz.

La recordada intérprete de Wendy en Pataclaun utilizó sus redes sociales para informar que, recientemente, terminó de grabar con su compañero las últimas escenas de esta producción.

Wendy Ramos feliz por actuar junto a Carlos Carlín. Foto: Instagram

A través de Instagram, la entrañable actriz compartió la imagen de un fotograma de la serie. “¡Ya les puedo contar! Ayer terminamos de grabar la serie", escribió en su publicación.

“Siempre es un placer trabajar con Carlos Carlín, pero esto que acabamos de hacer ha sido una locura y un reto enorme. Y para completar la felicidad, nos dirigió Bruno Ascenzo”, agregó la también recordada ‘Mamá Antonieta’ en la popular producción de Latina.

Publicación de Wendy Ramos sobre la serie que protagoniza. Foto: captura Instagram

Wendy Ramos da charlas motivacionales

Wendy Ramos viene ofreciendo charlas de motivación a personas que se muestren interesadas en recibir unas lecciones. En conversaciones con La República, la actriz comentó la finalidad de estos talleres virtuales.

“Estoy haciendo todo esto basándose en mi experiencia. Si me preguntas qué es lo que me da placer de lo que hago, y es un placer culposo y súper egoísta, es ver que a alguien le vuelven a brillar los ojos porque encuentra algo de sí mismo, o de su trabajo, o de lo que hace, en uno de mis cursos. Más que el aplauso o lo que sea, me interesa que en la otra persona cambie algo, o mejore algo, gracias a lo que estoy haciendo”, dijo en respuesta a la consulta.

Wendy Ramos ofrece charlas durante la pandemia. Foto: La República

