Luego de anunciar, a principios de julio, que contrajo la COVID-19, Prince Royce confirmó haberse recuperado de la enfermedad. El artista estadounidense, en entrevista con EFE, reflexionó sobre el contagio que tuvo.

Según sus palabras, la experiencia lo marcó profundamente, llevándolo a cambiar la dirección de su vida, carrera y activismo social.

El cantante superó al coronavirus. Foto: Instagram

Recientemente, compartió un video en el que se le ve donando su plasma y sangre para que otras personas puedan superar el coronavirus, gracias a su contribución.

Asimismo, conversó con la agencia de noticias para dar más detalles de cómo vivió los efectos de la pandemia y los malestares que tuvo al ser diagnosticado.

“Tener COVID me cambió la vida (...) Me dio duro, bastante duro. No puedo decir que fue fácil, pero pienso yo que fue normal en la parte física", comentó Prince Royce.

Como se recuerda, la pandemia frenó su gira de presentaciones, por lo que sintió el impacto de las restricciones de eventos. Así también, una vez iniciado el desconfinamiento, sintió otro golpe al dar positivo al coronavirus.

“Pero cuando comenzaron a abrir las cosas, reconozco que me relajé un poco. El tener el diagnóstico de COVID fue duro. No voy a decir que no creía que la pandemia es mentira, pero sí dejé de tomármelo tan en serio”, sostuvo el artista.

Por dicho motivo, decidió convertirse en un vocero de la comunidad latina para alertar sobre la enfermedad, aunque fue complicado para él llegar a tal punto.

“Pensé que quizá alguien pensaría que yo lo estaba haciendo por llamar la atención, pero llegué a la conclusión de que era importante servir de ejemplo para los jóvenes sobre lo que les podía pasar a ellos, o a sus seres queridos. Aun así, hice el anuncio con mucha ansiedad”, confesó.

Hoy en día Prince Royce se siente bien, pero sigue muy atento a la enfermedad. Foto: Instagram

