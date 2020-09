La historia de One Direction comenzó en 2010, cuando los futuros compañeros de banda audicionaron por separado en el concurso de canto del Reino Unido The X Factor, entre ellos, Niall Horan.

Con tan solo 16 años, el ahora también compositor se presentó en el Centro de Convenciones de Dublín el 15 de abril de 2010. En su presentación, aquella vez, habló sobre lo que esperaba lograr y las comparaciones con Justin Bieber que recibía frecuentemente.

Años después, en el documental One Direction: A Year in the Making, reveló que sentía que no iba a pasar la etapa entre las otras personas que concursaron.

Como se recuerda, cantó “So Sick” y recibió opiniones polarizadas de los jueces. Louis Walsh estaba a su favor, pero Cheryl Cole y la jueza invitada, Katy Perry, expresaron que necesitaba algo de tiempo para crecer.

Finalmente, Simon Cowell votó para dejarlo pasar, Cole dijo que no, Louis Tomlinson agregó un sí, dejando el destino de Niall en manos de Perry. Aunque sentía que era demasiado joven, la cantante decidió darle pase y le dijo: “No nos defraudes”.

El exintegrante de One Direction nació en Iralanda, el 13 de septiembre de 1993, y su primera aparición fue precisamente en el show de competencia de canto.

Con Horan, la banda británico-irlandesa lanzó varios álbumes: Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015). Años después de la desintegración, se lanzó como solista con su primer álbum, “Flicker”, que se posicionó en los primeros lugares de Billboard.

