Muchas de las figuras de la televisión que conducen un programa o forman parte de alguna producción se han desempeñado en otra profesión, como por ejemplo, el modelaje.

Tal es el caso de Natalie Vértiz, Karen Schwarz, ‘Maju’ Mantilla, Silvia Cornejo, Valeria Piazza, Karina Calmet, Adriana Zubiate, entre otras.

Valeria Piazza, conductora de América televisión. Foto: difusión

Muchas de ellas, luego de haber obtenido la ansiada corona, debutaron en la pantalla chica como integrantes de programas reality, producciones televisivas o conductoras de espacios de entretenimiento.

En esta nota nos enfocamos en las conductoras vigentes que trabajan en un canal de televisión como presentadoras de un magazine o bloque informativo:

Karina Calmet, de ser Miss Perú a triunfar también en las producciones televisivas. Foto: La República

Natalie Vértiz

La nueva conductora de Estás en todas, Natalie Vértiz, fue elegida Miss Perú universo en el año 2012 y representó a nuestro país en el certamen mundial. Sin embargo, no pudo calificar a una segunda etapa del concurso.

En una entrevista pasada, confesó a qué se dedicaba antes de tener la ansiada corona. Según sus palabras, antes de convertirse en modelo trabajaba dentro de un restaurante en Estados Unidos.

“Mi hermana mayor me dijo que por qué no concursaba en el Miss Perú, y que me iría increíble, que de hecho ganaba. Yo no creía en mí, pero bastó que ella me diga eso para que yo diga, ‘tienes razón’”, reveló en un informe realizado por América TV.

“Me vine a Perú, participé, fueron cuatro meses de preparación, era un mundo nuevo para mí y decidí hacerlo. Cuando dijeron mi nombre, en verdad no lo podía creer. Fue espectacular”, agregó.

Posteriormente, se unió al reality de Esto es guerra como parte del equipo de los Leones. Allí conoció a Yaco Eskenazi, con quien hasta la actualidad mantiene una estable relación y una hija.

Natalie Vértiz y 'Choca' Mandros en Estás en todas. Foto: composición

Karen Schwarz

En el 2009, la representante de Amazonas Karen Schwarz fue elegida Miss Perú Universo. Al igual que Natalie Vértiz, no tuvo mucha suerte en el certamen mundial.

No obstante, tres años después debutó como copresentadora en el programa de imitación Yo soy, junto a Adolfo Aguilar y los jurados representados por Maricarmen Marín, Fernando Armas y Ricardo Morán.

Luego de unos años tuvo un programa propio en la misma casa televisiva de Latina. Bajo el nombre de Mujeres al mando, la modelo aparecía de lunes a viernes frente a las pantallas.

Karen Schwarz luciendo un vestido de flores. | FOTO: Instagram de Karen Schwarz.

‘Maju’ Mantilla

La modelo natal de La Libertad fue coronada Miss Mundo en el 2004. Era la primera vez que una peruana ganaba la competencia mundial, siendo un gran logro en los concursos de belleza.

En el 2012 se presentó como conductora del programa Dos sapos, una reina, acompañada de Roger del Águila y Joselito Carrera.

Así también, condujo Al aire, otro espacio de entretenimiento en compañía de Sofía Franco, hasta el 2016. Actualmente forma parte de En boca de todos.

La modelo también se desempeñó como actriz es distintas producciones nacionales como Ven baila quinceañera y Te volveré a encontrar, que se emitieron por América TV.

La ex Miss Perú conduce En boca de todos. Foto: Maju Mantilla Instagram

Silvia Cornejo

La modelo obtuvo la corona de Miss Perú Mundo en el 2006, representando a La Libertad. Posteriormente, ganó el concurso de Miss Señora Mundo en el 2008.

Actualmente forma parte de América TV conduciendo el bloque de espectáculos de su noticiero. Desde el 2012 se desempeña como presentadora de dicho espacio informativo.

Silvia Cornejo conduce América Espectáculos. Foto: captura América TV.

