Anahí de Cárdenas envía motivador mensaje: “Hagas lo que hagas siempre pisa fuerte”

Anahí de Cárdenas se ha vuelto una de las figuras del espectáculo nacional más activa en redes sociales. La actriz suele compartir sus experiencias de vida y algunos consejos con sus seguidores en Instagram.

La tarde del 13 de septiembre, la artista envió un mensaje motivacional en el que alentó a sus fanáticos a tomar retos, pero con total decisión y confianza en sí mismos para lograr lo que se propongan.

“¡Hagas lo que hagas siempre pisa fuerte! No tan fuerte como para romperte el talón como yo, pero ya saben a lo que me refiero", escribió Anahí de Cárdenas en Instagram, refiriéndose sarcásticamente al accidente en bicicleta que sufrió hace unos días.

“Tomes la decisión que tomes, vayas donde vayas, siempre va a ser un salto de fe hacia lo desconocido. Piensa bien, pisa bien y salta, pero con decisión, nunca a medias. Yo sé que el miedo a equivocarnos o a fallar es grande, pero nunca vas a saber si no lo intentas, ¿no? Como diría mi madre: no hay peor gestión que la que no se hace. Así que lánzate, el miedo es un buen indicador. Nada se consigue en nuestra zona de confort”, añadió la actriz.

En poco tiempo, la publicación de Anahí de Cárdenas en Instagram superó los 20.000 ‘me gusta’ y obtuvo cientos de comentarios en los que los fans le agradecen por sus palabras.

Anahí de Cárdenas reflexiona sobre tragedia en Los Olivos

A fines de agosto, Anahí de Cárdenas manifestó su indignación por la tragedia ocurrida en una discoteca de Los Olivos y pidió a todas las personas en el Perú tomar conciencia de que estamos viviendo en medio de una pandemia.

“La gente se ha muerto asfixiada tratando de salir de este local. No entiendo, despierta, Perú (...). Piensa bien antes de salir, de juntarte con gente. Si puedes, hazte una prueba. Si tiene síntomas, no salgas de tu casa. Cuídate por favor”, aseveró la actriz mediante un extenso video en Instagram.

